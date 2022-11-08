Этот день будет не очень удачным для представителей некоторых знаков Зодиака.

Узнайте, что ждет вас согласно прогнозу гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам не стоит с кем-либо спорить в этот день. Как утверждают астрологи, любой спор будет пустой тратой времени.

Телец

Представителям этого знака важно думать в первую очередь о себе, а не тратить энергию на других. Стоит в этот день собрать все свои силы для того, чтобы озвучить отказ.

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Близнецы

Близнецам 9 ноября придется что-то переделывать. Это будет не самый приятный день, который будет наполнен различными казусами и мелкими неудачами.

Рак

Раки в этот день встретятся с друзьями, пойдут в бар, клуб, ресторан или кинотеатр. Проведут время весело и расслабленно, но потратят много денег.

Лев

Львам стоит задуматься о своем отношении к другим людям. Звезды призывают их перестать обманывать, иначе правда вскоре станет известна.

Дева

Астрологи советуют Девам в этот день позаботиться о своей внешности, так как будет момент, когда представителей этого знака Зодиака будут оценивать именно по внешним параметрам.

Весы

Представителям этого знака Зодиака стоит позаботиться о близких. Они могут провести вечер в приятной компании своих родителей или детей.

Скорпион

Скорпионам не стоит планировать на 9 ноября что-то важное, так как планы могут сорваться. Из-за этого настроение на весь день будет испорчено.

Стрелец

Стрельцам в этот день сделают классное деловое предложение, которое принесет финансовую выгоду. Главное - это принять правильное решение.

Козерог

Козероги в этот день захотят совершить импульсивную покупку, однако астрологи просят не делать этого, так как это "высосет" все деньги.

Водолей

9 ноября Водолеи будут ностальгировать по былым временам или людям, которых уже не вернуть. Такое мрачное настроение будет усиливаться к вечеру.

Рыбы

Рыбы 9 ноября могут поскандалить с кем-то на улице. Это может быть прохожий, кассир в супермаркете или сосед по подъезду. Несмотря на то, что причиной ссоры будет настоящая мелочь, настроение будет испорчено на весь день.

Напомним, три знака Зодиака поймают удачу за хвост после лунного затмения 8 ноября.

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