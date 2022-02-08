У Весов в этот день появится возможность расширить собственные горизонты, а Раки будут просто плыть по течению.

По прогнозам астрологов, 9 февраля будет наполнено порывами оторваться от реальных, рутинных дел и посвятить время чему-то более приятному. Звезды советуют смелее отправляться на прогулку с друзьями или в кафе/кино. Все остальное вполне может и подождать.

Овен

Овнов ждет позитивный и мечтательный день. Их с утра будет одолевать желание погрузиться в мир грез, фантазировать и творить. Этот день подарит представителям данного знака немало счастливых и радостных событий.

Телец

Тельцы 9 февраля будут максимально спокойными. Окружающим даже может показаться, что им плевать на все. Нет, они просто решили взять паузу и на время отвлечься от проблем, связанных с любовными делами и финансами.

Близнецы

Близнецы в этот день будут внутренне разрываться, пытаясь решить, как лучше поступить: быть сдержанными или все-таки дать жару. Звезды советуют прислушаться к сердцу.

Рак

Раки 9 февраля захотят расслабиться и просто плыть по течению жизни. Они предоставят вселенной право решать за них, каким получится этот день.

Лев

Львы 9 февраля будут вспыльчивыми и максимально эмоциональными. Представителям этого знака будет сложно сдержаться. Потому звезды советуют постараться избегать ненужных встреч, споров и конфликтов.

Дева

Девы в этот день будут настроены на романтическую волну. И даже их практичность и упрямость не помешают как следует насладиться моментом.

Весы

У Весов 9 февраля появится возможность значительно расширить горизонты и с пользой провести свободное время. Их ждут новые интересные встречи и знакомства.

Скорпионы 9 февраля будут придираться сами к себе по любому поводу. Звезды советуют быть с собой помягче, объективно оценивая все свои промахи или же достижения.

Стрелец

Стрельцы в этот день рискуют утонуть в собственных грезах. Звезды советуют не слишком увлекаться мечтаниями, так как пустые задумки вряд ли имеют шанс осуществиться.

Козерог

Козерогов 9 февраля будет все раздражать. Восприимчивое настроение может подтолкнуть к ненужным спорам. Звезды советуют не вестись на свои внутренние порывы и трезво смотреть на вещи.

Водолей

Водолеи в этот день вдруг захотят поддаться слабости отложить на время все свои дела. В итоге день пройдет спокойно и без привычной для них спешки успеть все и сразу.

Рыбы

Рыбы 9 февраля будут заняты домашними делами. И в этот день бытовые проблемы их не особо будут расстраивать. Главное при этом стараться абстрагироваться и не принимать все близко к сердцу. Разбитая чашка – это же не конец света.

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