Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 9 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака. Кому этот день сулит счастье и успех - читайте далее.

Овен

Удача будет сопутствовать вам только в тех делах, в которых вы очень хорошо разбираетесь. Поэтому лучше не браться за то, где вы даете слабину. Или, в крайнем случае, обратитесь за помощью к специалистам.

Телец

Пришло время подводить итоги года. Это будет благоприятный период для того, чтобы отказаться от всего ненужного и составить план на будущее.

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Близнецы

В вашей жизни могут произойти неожиданные события, которые буквально перевернут ее с ног на голову. Все перемены будут к лучшему, поэтому переживать вам не о чем.

Рак

С самого утра вам стоит проявлять свою осмотрительность, особенно в делах, связанных с документами. Вторую половину дня посвятите расслаблению. Идеальным вариантом для вас будет провести время с близкими.

Лев

У вас могут возникнуть проблемы в общении с противоположным полом. Старайтесь держать себя в руках и не делать резких движений. Помните, что слово - не воробей.

Дева

В пятницу вам запрещено проводить любые финансовые операции, тем более делать инвестиции в какие-то сомнительные проекты. Лучше приберегите деньги на "черный" день.

Весы

День будет благоприятным для творчества, отдыха и воссоединения с природой. Возможно, вы давно хотели уехать в домик в лесу и провести там уик-энд.

Скорпион

О себе могут дать знать хронические заболевания, а также прибавятся новые. Держите ноги в тепле и много пейте горячего, чтобы не простудиться.

Стрелец

Стрельцам в этот день все будет даваться крайне сложно. В концу дня вы можете испытывать раздражение или у вас даже могут опуститься руки что-либо делать.

Козерог

Завтра судьба поставит вас перед выбором, от которого будет зависеть ваше будущее. Вы больше не можете тыняться из стороны в сторону, поэтому пришло время принимать окончательное и бесповоротное решение в вопросе, который давно не давал вам покоя.

Водолей

У вас могут наблюдаться конфликты и ссоры с коллегами, из-за чего вы утратите свою энергию. К концу дня вы будете как выжатый лимон.

Рыбы

В этот день вам лучше отказаться от активной деятельности, залягте на дно. Внимательно наблюдайте за всем, что происходит вокруг и делайте выводы.

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