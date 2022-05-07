Девятый лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, таит в себе большую опасность: легко стать жертвой чужих интриг и лести.

Девятый лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, категорически не подходит для начала новых проектов. Поэтому гороскоп на 8 мая 2022 года всем знакам Зодиака советует заняться привычной безопасной рутиной, довести до ума то, что было начато ранее.

День хорош для богатых покупок и светских мероприятий – но, с другой стороны, в этот период легко стать жертвой чужих интриг и лести, поэтому лучше не опираться на чужое мнение.

В эти лунные сутки Вселенная может подавать человеку знаки. Даже если трактовка вас огорчает – не расстраивайтесь преждевременно: кто предупрежден – тот вооружен.

Гороскоп на 8 мая 2022: Овен

День сложится удачно – если проявить максимальную активность. А если решили отлежаться и отдохнуть – то день пройдет впустую: представители знака рискуют упустить шикарную возможность.

Гороскоп на 8 мая 2022: Телец

Лучший отдых – дома в семейном кругу. Максимум – выбраться в гости к лучшему другу. Остальные планы лучше отложить – иначе толком отдохнуть не удастся.

Гороскоп на 8 мая 2022: Близнецы

Не настраивайтесь на отдых: этим планам не суждено сбыться. Впрочем, приятно провести время можно и вне дома.

Гороскоп на 8 мая 2022: Рак

Сегодня многих представителей знака поджидает начало головокружительного романа. Только для этого придется отбросить лень, принарядиться и выйти в свет. Иначе рискуете проспать свое счастье.

Гороскоп на 8 мая 2022: Лев

Сегодня вас легко спровоцировать на скандал. Поэтому постарайтесь свести количество внешних раздражителей к минимуму, а близким мягко и ласково (но твердо и доступно) объяснить: вам нужна передышка, не стоит вас дергать, все выяснения отношений нужно отложить хотя бы на следующий день.

Гороскоп на 8 мая 2022: Дева

Не стройте планы на этот день: слишком велик риск, что всё пойдет не так, как вам изначально хотелось. Расстраиваться по этому поводу не нужно – просто доверьтесь интуиции. И тогда всё получится даже лучше, чем задумывалось.

Гороскоп на 8 мая 2022: Весы

Займитесь чем-то творческим: именно в этой сфере вы сегодня способны достичь наивысших высот. Стирка и уборка подождут – настало время реализовать себя, дать волю своей фантазии.

Гороскоп на 8 мая 2022: Скорпион

Не отвлекайтесь на мелочи! В этот день какие-то неожиданные телефонные звонки или другие непредвиденные мелочи могут отвлекать от главной цели, которую вы себе наметили. Это раздражает, но правила вежливости или внутренняя скромность мешают игнорировать или резко обрубать такие помехи.

Соберите волю в кулак – и вежливо, но уверенно двигайтесь в том направлении, делайте то, что выгодно вам, а не "прилично", "правильно" или "так надо". В этом случае итоги дня вас порадуют.

Гороскоп на 8 мая 2022: Стрелец

День обещает быть приятным и удачным. Если какая-то досадная мелочь и расстроит, напомните себе: это только мелочь, на контрасте с ней всё хорошее смотрится еще ярче.

Гороскоп на 8 мая 2022: Козерог

Велик шанс встретить свою судьбу: может, это будет новый любовный интерес, а, может, и важный деловой партнер. Так или иначе, просидеть этот день дома – не лучший вариант. Но и скоропалительных решений принимать тоже не стоит: нужно дать чувствам остыть, чтобы решение было хладнокровным и выверенным.

Гороскоп на 8 мая 2022: Водолей

Хороший сбалансированный день: есть и возможность отдохнуть, и условия, чтобы поработать. Главное – соблюдать баланс! При принятии решений нужно положиться на свою интуицию.

Гороскоп на 8 мая 2022: Рыбы

Вы сегодня рискуете сорваться из-за некой мелочи. Поэтому лучше с самого утра направить свою энергию в мирное русло: на тренировку, на уборку или отправиться в долгое пешее путешествие. Иначе рискуете испортить отношения с близкими людьми.