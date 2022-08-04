Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 5 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.

Овен

Завтра может пополниться ваш кошелек. Вполне вероятно, что вам отдадут старые долги.

Телец

Четверг - это не лучшее время, чтобы верить чужим обещаниям. Вас могут подло обмануть.

Близнецы

Ко всем делам нужно подходить с холодным расчетом. Только тогда вы сможете добиться успеха.

Рак

С самого утра судьба будет испытывать вас на прочность. С какими-то проблемы вы быстро сможете справиться, но некоторые преграды вам будет очень сложно преодолеть.

Лев

Завтра вам нужно пользоваться своим даром убеждения. Только так вы сможете склонить на свою сторону окружающих.

Дева

В этот день вы можете совершить необдуманную покупку, которая значительно опустошит ваш карман.

Весы

В рабочих вопросах вам стоит быть очень осмотрительными, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Скорпион

Завтра вам ни в коем случае нельзя заниматься гаданием или колдовством. Это может повлечь за собой опасные последствия.

Стрелец

Весь день у вас будет меняться настроение. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции и больше радоваться мелочам.

Козерог

Вам могут поступить предложения по работе, но некоторые из них могут быть сомнительными. Хорошо подумайте перед тем, как принимать решение.

Водолей

Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи и гармоничные отношения с близким человеком.

Рыбы

Этот день вам стоит посвятить работе. Только кропотливый труд даст свои плоды.

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