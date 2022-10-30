Кого в этот день ждут невероятные приключения - читайте далее.

Астрологи составили прогноз на 31 октября 2022 года для всех знаков Зодиака. Они отмечают, что в этот день повезет почти всем, но есть представители зодиакальных созвездий, кому стоит быть более осторожными, особенно на дорогах.

Овен

Пока кто-то работает - кто-то должен отдыхать. Это девиз Овнов на понедельник, 31 октября. Посвятите этот день отдыху и релаксу. Отправьтесь за город или в СПА-отель.

Телец

В вашей жизни вновь может объявиться человек из прошлого. Высока вероятность того, что вы опять войдете в одну и ту же реку. Астрологи не видят в этом ничего плохого, если эта "река" вам очень нравится.

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Близнецы

Вы можете совершить значительный рывок в своей карьере. Для этого вам стоит поделиться с руководством своими гениальными идеями. Начальство может оценить ваше рвение к работе и даже есть шанс на хорошее вознаграждение.

Рак

Раки могут решиться на безумный поступок, о котором ранее даже подумать боялись. Вероятно, это будет связано с экстримом, возможно, прыжок с парашютом. Заряд адреналина вам не помешает.

Лев

Львам наконец удастся наладить свою личную жизнь. В вашей жизни может появится приятный человек, с которым у вас совпадут все пазлы. Вы будете очень счастливы.

Дева

Астрологи советуют Девам погрузиться в мир самопознания, где им удастся обрести гармонию с собой, а в результате и с внешним миром. Можете заняться духовными практиками или йогой.

Весы

Звезды сулят вам финансовый успех. Интересно, что Вселенная будет благосклонна к тому, чтобы вы получили легкие деньги. Можете купить лотерейный билет.

Скорпион

Скорпионы могут попасть в передрягу. Недоброжелатели не спят, поэтому будьте очень осторожны со всеми, кто вас окружает.

Стрелец

А вот Стрельцам рекомендуется быть очень внимательными на дорогах. Есть риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Козерог

Этот день вам стоит посвятить своей семье. Не лишним будет общение с детьми. Так вы сможете погрузиться в детство и вспомнить прекрасные моменты.

Водолей

Звезды сулят вам успех на любовном фронте. Ваша вторая половинка, вероятно, подготовила для вас сюрприз.

Рыбы

Рыбам стоит уделить время своей внешности. Понедельник будет благоприятным для похода в салон красоты.

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