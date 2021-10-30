В двадцать пятый лунный день стоит не спеша разобраться со всеми делами и в первую очередь отстаивать личные интересы.

Гороскоп на 31 октября 2021 года, а это двадцать пятые лунные сутки, всем знакам Зодиака советует не спешить в этот день.

В этот день полезно побыть эгоистом, заняться уборкой и прочими бытовыми радостями. Полезно подводить итоги и строить планы. В принципе, любое строительство (в том числе и в метафорическом смысле) в этот день даст со временем прекрасные плоды.

Сегодня нельзя:

спешить;

физически перенапрягаться;

грустить и поддаваться унынию.

Гороскоп на 31 октября 2021: Овен

Отличный день для работы и путешествий. Можно смело планировать совещания, свидания и презентации: представителям знака удастся очаровать даже самых заядлых и осторожных скептиков.

Гороскоп на 31 октября 2021: Телец

Сегодня возможны серьезные жизненные перемены – не стоит их бояться: по зрелому размышлению, они окажутся к лучшему.

Поддержку окажут близкие люди: в этот день им можно смело признаться в чем угодно – и не бояться упреков в ответ.

Гороскоп на 31 октября 2021: Близнецы

Главное сегодня – не сомневаться в себе. Только с таким настроем удасться добиться того, чего сердцу так хочется.

Сохранить мир в семье поможет вовремя прикушенный язык: сегодня нельзя читать нотации близким – это верный путь к ссоре.

Гороскоп на 31 октября 2021: Рак

Несмотря на страстное желание выспаться и отлежаться – наиболее важные дела стоит запланировать именно на первую половину дня.

Вечером возможен визит гостей: посиделки будут уютными и искренне порадуют.

Гороскоп на 31 октября 2021: Лев

Сегодня стоит быть осторожнее, давая кому-то обещание или занимаясь рабочими проектами. По возможности, стоит посвятить день отдыху и не тратить силы на общение с неприятными людьми.

Гороскоп на 31 октября 2021: Дева

Финансовый гороскоп сегодня обещает Девам успех и прибыль. Так что можно смело разгребать рабочие завалы и продвигать свои проекты.

В общении в семье в этот день не стоит демонстрировать легкомысленность.

Гороскоп на 31 октября 2021: Весы

Не лучшее время для заключения сделок и решения финансовых вопросов: можно угодить в чужую ловушку из-за собственной невнимательности. А вот творчество и новые отношения помогут добиться успеха.

Гороскоп на 31 октября 2021: Скорпион

Велик риск прошляпить серьезную проблему, которая далее проявит "эффект снежного кома". Поэтому ко всем своим делам сегодня стоит относиться серьезно, не хвататься за несколько дел параллельно.

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Гороскоп на 31 октября 2021: Стрелец

Сегодня легко и оригинально удается решать даже сложные вопросы.

Может одолеть чувство ностальгии – но это будут приятные воспоминания, которые поднимут настроение. Главное – не забыть переключиться снова на жизнь в настоящем.

Гороскоп на 31 октября 2021: Козерог

Хорошее время для решения рабочих вопросов. Вот только на интуицию сейчас полагаться ни в коем случае нельзя – исключительно на опыт и логику.

На личном фронте может объявиться старая любовь: представителям знака стоит хорошо подумать, прежде чем снова нырять в этот омут.

Гороскоп на 31 октября 2021: Водолей

Стоит проявлять осторожность и чаще прислушиваться к советам старых друзей. Это не лучший период для перемен.

Возможны ссоры с близкими людьми: мириться первым придется именно представителям знака – иначе конфликт рискует затянуться.

Гороскоп на 31 октября 2021: Рыбы

Сегодня стоит расслабиться и просто плыть по течению. Можно заняться рутиной или со спокойной душой отложить дела на завтра. В особенности стоит избегать перегрузок во второй половине дня.

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Автор: Диана Беловодская