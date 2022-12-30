Узнайте, что может произойти с вами в последний день этого года.

Астрологи составили гороскоп на последний день 2022 года. Для многих знаков он будет насыщенным и эмоциональным. Чего ждать именно вам - читайте в нашем материале.

Овен

Предновогодний день будет наполнен общением с близкими, радостью, чувством легкости и весельем. И для этого будет несколько поводов!

Телец

Тельцы в этот день получат в подарок что-то очень нужное и полезное. Главное - обязательно отблагодарите своего дарителя.

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Близнецы

Близнецам предстоит много дел. С самого утра у них будет суета и вечная спешка, но вечером можно будет расслабиться в приятной компании.

Рак

Ракам следует быть очень внимательными, чтобы ничего не забыть сделать. Новый год нужно начинать с чистого листа, закрыв все старые "висяки".

Лев

Львы будут весь день заняты уборкой, готовкой и другой предновогодней суетой. Главное - не забыть поздравить с наступающим праздником никого из своих близких.

Дева

31 декабря принесет Девам общение в большой дружной компании и встречу с людьми, которых те давно не видели.

Весы

Астрологи говорят, что первая половина дня у Весов будет занята работой и домашними делами, а вот ближе к вечеру они обязательно должны позвонить родным, которые сейчас не рядом.

Скорпион

Скорпионам захотят сделать сюрприз, поэтому нужно готовиться к какой-то приятной неожиданности.

Стрелец

Стрельцы в этот праздничный день с самого утра будут заняты своей внешностью. Могут быть походы к парикмахеру, косметологу или визажисту, чтобы привести себя в порядок перед боем курантов.

Козерог

Звезды напоминают, что Козероги должны обязательно позаботиться о своих родных и сделать им приятные подарки. Главное - уделить близким в этот день как можно больше внимания.

Водолей

Астрологи говорят, что все желания, загаданные Водолеями в ночь с 31 декабря на 1 января обязательно сбудутся. Поэтому не стоит себя ни в чем ограничивать!

Рыбы

Рыбам нужно набраться смелости и наконец сказать то, что они давно скрывают. 31 декабря - отличный день для признаний в любви или предложения руки и сердца.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые в 2023 точно встретят свою любовь.

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