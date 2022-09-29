Астроэксперты утверждают, что пятница для представителей многих зодиакальных созвездий пройдет легко и спокойно.

Астрологи составили прогноз на 30 сентября 2022 года для всех знаков Зодиака. Близнецы могут посвятить этот день уходу за собой, а Скорпионы, например, обзаведутся завистниками.

Что завтра ждет все знаки Зодиака - читайте в материале.

Овен

Полдня вам придется посвятить рутинным делам, так как откладывать их уже не имеет смысла. А вот вечер будет благоприятным для романтических свиданий.

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Телец

Пятницу вам рекомендуется посвятить активному отдыху. Отправьтесь на прогулку или на шоппинг, сходите на массаж, поплавайте в бассейне.

Близнецы

День будет благоприятным для ухода за собой. Побалуйте себе масками, приемом ароматной ванны или новыми средствами по уходу за телом и волосами.

Рак

В этот день вам категорически запрещено расбрасываться деньгами. Никому не давайте денег в долг, потому что высока вероятность того, что вам их не вернут.

Лев

Завтра вам пригодится умение красиво говорить. Могут возникать спорные ситуации, но вам удастся убедить собеседника в своей правоте. В целом день пройдет легко.

Дева

В пятницу ваша интуиция будет на высоком уровне. А это значит, что вы обязаны к ней прислушиваться. Она подскажет вам выход из любой ситуации.

Весы

Вы можете узнать какую-то информацию, которая в будущем сыграет вам на руку. Помните, что это очень хороший козырь в вашем рукаве.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут решиться на какие-то серьезные шаги в профессиональной сфере. Астрологи отмечают, что вскоре вы можете выйти на новый уровень. У вас могут появиться завистники.

Стрелец

Завтра вам стоит заняться духовными практиками, которые позволят вам обрести гармонию с собой и с внешним миром. Благодарите людей, делайте им комплименты, и вам все это вернется стократ.

Козерог

Козерогам нужно понять, что мужчины и женщины по своей природе абсолютно разные. И то, что позволено одним, не позволено другим. Тогда вы сможете избежать многих неприятностей.

Водолей

Прежде чем выйти на улицу Водолеям нужно узнать прогноз погоды. Если вы оденетесь не по погоде и много времени будете проводить на свежем воздухе, можете заболеть.

Рыбы

В этот день Рыбы могут завести кратковременную интрижку. Не стоит рассчитывать на что-то серьезное, зато вы хорошо проведете время.

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