Ваш подробный гороскоп уже на сайте УНИАН.

Эзотерики составили гороскоп на 30 мая по картам Таро. Четверг обещает быть очень насыщенным, но не всем он сулит только позитивные моменты. Кому-то придется худо.

Овен

Этот день вы проведете максимально интересно, потому что в вашей жизни будут появляться новые люди, которые захотят там остаться на длительное время. Не исключено, что вы встретите свою любовь.

Видео дня

Телец

В этот четверг вам стоит полагаться только на себя и свои силы. Не ждите помощи от других, потому что вы теряете драгоценное время, за которое могли бы сами решить проблему и стать сильнее.

Близнецы

Астрологи советуют вам быть более внимательными на работе. Вы можете допустить ошибку, которая будет стоить вам карьеры. Чтобы этого не было, уделите время именно работе, а не другим вещам.

Рак

Утром вы можете ощущать не самое хорошее настроение, однако ближе к вечеру все наладится. Постарайтесь гнать от себя негативные мысли, которые могут вгонять вас в депрессию.

Лев

Львам рекомендуется больше внимания уделить своему здоровью. Запишитесь в спортзал и перейдите на более здоровое питание. Так вы не только приведете свое тело в тонус, но и оздоровитесь.

Дева

Девам стоит отложить деловые встречи на потом, потому что завтра они все равно не принесут ожидаемого результата. Ваша общительность будет на нуле, поэтому вы сможете договориться с партнерами.

Весы

Эзотерики не советуют вам брать или давать деньги в долг. Вы рискуете остаться вообще без них, если не прислушаетесь к совету. И помните, что внешность людей может быть обманчива.

Скорпион

Скорпионы, которые состоят в романтических отношениях, могут решиться перейти на новый уровень. Не исключено, что вы можете пойти под венец или всерьез задуматься о пополнении в семье.

Стрелец

День будет благоприятным, если вы посвятите его расслаблению. Сходите на спа-процедуры, массаж и другое, что доставляет вам невероятное удовольствие. О работе подумаете позже.

Козерог

Этот день предвещает Козерогам возможные трудности в общении с руководством на работе. Не принимайте их замечания близко к сердцу. Обратите внимание на свое здоровье и пересмотрите питание.

Водолей

В вашей жизни могут появиться новые люди, которые захотят установить с вами контакт не из самых благих намерений. Будьте осторожнее и не доверяйте слепо незнакомцам.

Рыбы

Вам придется принять важное решение в финансовой сфере. Не ищите советчиков и доверьтесь своей интуиции, потому что она будет на пике в этот четверг.

Вас также могут заинтересовать новости: