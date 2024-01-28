Этот день будет насыщен событиями.

Эзотерики составили свои предсказания на 29 января 2024 года для всех знаков Зодиака. Что интересного принесет начало недели – читайте дальше.

Овен

Вам необходимо сделать важный выбор, который повлияет не только на вашу судьбу, но и на ваших близких. Будьте осторожны и хорошо все продумайте. Ответственность лежит только на вас.

Видео дня

Телец

Вас ждет победа над собственными страхами. Если вы долго чего-то боялись или постоянно думали о негативных последствиях, то пришло время все изменить. Рискуйте и все будет хорошо.

Близнецы

У вас начнется период удачи, когда все ваши планы будут успешно реализовываться. Наслаждайтесь этим моментом, но стоит уже сейчас начать думать о новых целях.

Рак

Карты советуют обратить внимание на ваши решения в этот день. Неосторожные поступки могут повлечь неожиданные трудности. Поэтому не делайте поспешных выводов и тщательно проанализируйте ситуацию.

Лев

Сейчас стоит расставить правильно приоритеты. Карты подсказывают, что наиболее важными для вас должны быть три направления: здоровье, финансы и внутреннее равновесие. Сфокусируйтесь на них.

Дева

У вас может возникнуть эмоциональное напряжение, которое приведет к серьезным конфликтам. Это особенно актуально в личной жизни. Так что будьте осторожны и контролируйте свои слова.

Весы

Вы достигли вершины своей самооценки, но не забывайте, что чрезмерное высокомерие не всегда благоприятно сказывается на том, как вас видят другие. Поэтому будьте проще и с уважением относитесь к окружающим.

Скорпион

Скорпионы схватили удачу за хвост и крепко держат ее в своих руках. Возможно, вас ждет успех на работе или новые проекты, с которыми вы легко справитесь. Ловите момент.

Стрелец

Вам давно пора уделить время родным. Запланируйте встречу или сделайте неожиданный сюрприз. Им будет приятно, а вас это зарядит новой энергией и прибавит сил.

Козерог

Вам стоит наконец расслабиться и прекратить стремиться к нереальному. Отпустите, сделайте глубокий вдох и начните двигаться вперед с новыми силами – успех обязательно будет на вашей стороне.

Водолей

У вас начнется новый этап в жизни, когда ваш авторитет будет проявляться в любых делах. К вам будут прислушиваться и просить совета. Вы станете экспертом в некоторых вопросах.

Рыбы

Вы можете почувствовать борьбу как внутри себя, так и с обстоятельствами. Лучше разрешить все конфликты, выразить свои обиды и принять взрослые решения. Старайтесь сделать правильные выводы.

Вас также могут заинтересовать новости: