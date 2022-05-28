Двадцать девятый лунный день, когда Луна убывает в знаке Телец, – время материального благополучия, но очень плохой период для общения.

Двадцать девятый лунный день, когда Луна убывает в знаке Телец, советует заняться укреплением своего материального благополучия: день благоприятен для покупок и капиталовложений. Вот только гороскоп на 29 мая 2022 года говорит всем знакам Зодиака крайне осторожно относиться к чужим словам и обещаниям: вас так и норовят обмануть!

Поэтому лучше всего заниматься рутинными привычными делами, для выполнения которых не нужна чужая помощь. Не стоит вносить резкие изменения в свой уклад. Но то, что запланировали сделать уже давно – реализовать нужно решительно: по степени вашей целеустремленности в этот день судьба определяет, заслуживаете ли вы тех благ, к которым стремитесь.

Гороскоп на 29 мая 2022: Овен

Вас потянет обновить окружение – не давите в себе этот порыв. Новые знакомства, которые вы заведете сегодня, пойдут на пользу вашей карьере.

Гороскоп на 29 мая 2022: Телец

Решение, которое вы примете сегодня, серьезно повлияет на ваше будущее. Поэтому действуйте взвешенно, постарайтесь продумать максимальное количество вариантов развития ситуации – но не затягивайте процесс.

Гороскоп на 29 мая 2022: Близнецы

Расслабьтесь и постарайтесь ни во что не вмешиваться: сегодня это для вас лучшая тактика. Пусть нервничают и суетятся другие – а вы пейте чай и делайте выводы из чужих ошибок.

Гороскоп на 29 мая 2022: Рак

Не стоит проводить день дома: так вы только напрасно растратите потенциал этих суток. Отправляйтесь на прогулку, смелее общайтесь с людьми, не бойтесь заводить знакомства: это именно то, что принесет вам сегодня удачу.

Гороскоп на 29 мая 2022: Лев

Ваши практические навыки нынче на высоте, а вот творческие занятия лучше отложить. Зачастую тратить выходной на работу – это обидно, с другой стороны, тратить такой потенциал на диванный отдых – не только обидно, но и преступно по отношению к своему благосостоянию.

Гороскоп на 29 мая 2022: Дева

Общение с окружающими вряд ли принесет сегодня радость – скорее придирки и критику (возможно, даже справедливую, но от этого не менее обидную). Поэтому лучше свести общение к минимуму, а если кто-то жаждем навязать вам свое о вас мнение – поворачивайтесь и уходите по своим делам.

Гороскоп на 29 мая 2022: Весы

Вы сегодня легко подчиняете своей воле, ваши лидерские качества проявляются во всей красе. Но не забывайте при этом и про дипломатические таланты – иначе рискуете спровоцировать конфликт или обидеть важного человека.

Гороскоп на 29 мая 2022: Скорпион

Вас может потянуть на самокритику. Гоните подобные мысли прочь! Сейчас вы не способны на адекватную оценку своих сил и ресурсов, а сомнения в себе лишь зародят или усилят комплексы, но не подскажут верного решения. Так что откладываем самоанализ и даем голове отдохнуть.

Гороскоп на 29 мая 2022: Стрелец

Не идите на поводу у своих чувств сегодня. Ваши действия должны быть максимально логичны и рациональны. А серьезные решения лучше и вовсе отложить до лучших времен.

Гороскоп на 29 мая 2022: Козерог

Отложите дела, забудьте о важном, трудном и нудном – и побалуйте себя любимого. Для серьезных и сложных проектов сейчас все равно неблагоприятный период. А вот для встречи с друзьями, вкусной еды или любимого хобби – время самое подходящее.

Гороскоп на 29 мая 2022: Водолей

Не стоит бояться конфликтов, которые разгораются рядом с вами в этот день – ведь только вы способны их погасить. Люди наверняка по достоинству оценят ваш миротворческий дар.

Гороскоп на 29 мая 2022: Рыбы

Работа из-под палки сегодня не для вас: вы только наделаете ошибок из-за собственной спешки и раздражительности. Постарайтесь заниматься лишь тем, к чему лежит душа.