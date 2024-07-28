День будет нелегким для некоторых знаков.

Эзотерики составили свои предсказания на 29 июля 2024 года для всех знаков Зодиака. Что интересного произойдет в начале недели – узнаете далее.

Овен

Вас ждет продуктивный день, который принесет интересный опыт. Также вы можете познакомиться с человеком, который станет учителем для вас. Поэтому будьте внимательными к окружающим и открытыми в общении.

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Телец

Тельцы могут стать участниками конфликта на работе. Главное – это не провоцировать никого и не спорить с теми, кто в будущем может это вам припомнить. Карты советуют уступить в некоторых вопросах.

Близнецы

Вам придется отстаивать собственное мнение перед руководством. Будьте благоразумными и не позволять обманывать себя. Также стоит следить за каждым словом, чтобы не навредить своей репутации.

Рак

Проблемы, которые раньше казались серьезными и давили на вас, теперь будут незначительными. Поэтому вы легко с ними справитесь и пойдете дальше. Не зацикливайтесь на негативе, ведь у жизни есть черно-белые полосы.

Лев

Для Львов может начаться нелегкий период. Успех, который сопровождал вас раньше, может временно отвернуться. Но не волнуйтесь, а лучше продолжайте упорно работать и у вас все получится.

Дева

Принятие других взглядов может принести больше пользы, чем упрямство. Поэтому карты советуют спокойно выслушать мнение собеседника и не горячиться. Помните, что это не должно быть поводом для ссоры.

Весы

Весам стоит проанализировать свою жизнь за последние несколько недель и обратить внимание на возможные ошибки. Чем быстрее вы их признаете, тем скорее облегчите себе жизнь. Кстати, вы можете сделать это вместе с любимым человеком.

Скорпион

Ваше счастье находится совсем рядом. Нужно только протянуть руку, чтобы его найти. Поэтому проявите смелость и сделайте шаг на встречу приключениям, которые подготовила для вас судьба.

Стрелец

Трудолюбие Стрельцов заслуживает признания и вознаграждения. Поэтому в понедельник можете ожидать бонус или повышение. Карты рекомендуют верить дальше в собственные силы и не останавливаться.

Козерог

Благоприятный день для начала чего-то нового. Не бойтесь воплощать свои глобальные планы в реальность. Также не забывайте о друзьях или родных, которые смогут помочь советом.

Водолей

Водолеям стоит отвечать за свои действия. Возможно, это принесет определенные трудности и неприятные моменты, но вы получите хороший урок. Карты советуют больше не давать никому в жизни решать за вас.

Рыбы

Ваши идеи могут не поддержать окружающие. Однако не расстраивайтесь и, если действительно верите в их успех, то не сдавайтесь. Вам нужно хотя бы попробовать начать их воплощение, а дальше уже делать выводы.

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