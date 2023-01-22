Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на понедельник, 23 января 2022 года, для всех знаков Зодиака. День обещает быть интересным и наполненным разными эмоциями.

Овен

Эксперты советуют вам подумать о новых источниках дохода. Возможно, вы увлекаетесь чем-то таким, что могло бы еще приносить вам хорошую прибыль.

Телец

В этот день вам не стоит сильно активничать или брать на себя инициативу. Будьте в положении наблюдателя. Только так понедельник будет для вас спокойным.

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Близнецы

Завтра наступает благоприятный период для того, чтобы восстановить испорченные отношения с людьми. Отпустите обиды прошлого и извинитесь сами перед теми, кому могли сделать больно.

Рак

Не плюйте в колодец, из которого еще придется пить. То есть не ссорьтесь с людьми, чья помощь и внимание вам еще могут понадобиться. Будьте вежливыми и доброжелательными.

Лев

Очень важно, чтобы завтра вы ощущали душевное равновесие. В противном случае вы можете начать конфликт с окружающими. Будьте осторожны в высказываниях!

Дева

Если хотите осуществить все свои планы, действуйте в одиночку. Посторонняя помощь вам только будет мешать и раздражать. Полагайтесь на свою интуицию и внутреннюю силу.

Весы

Завтра вам стоит браться только за те дела, в которых вы действительно специалист. В противном случае вы можете допустить серьезную ошибку, которая будет многого вам стоить.

Скорпион

Первую половину для посвятите домашних хлопотам, а вечер проведите в компании близких людей. Не отвергайте детей, ведь общение с ними подарит вам положительные эмоции.

Стрелец

Весь день у вас не будет выключаться телефон. Ожидайте сотню звонков от людей, которым может понадобиться ваша помощь или тех, кто просто захочет с вами поболтать о том, о сем.

Козерог

Астрологи советуют вам ограничить общение с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, иначе вы можете вспыхнуть. Общайтесь с теми, кто вам нравится.

Водолей

Вы можете кого-то обидеть и даже не заметить этого. Чтобы не ранить другого человека, просто контролируйте свои слова.

Рыбы

День пройдет для вас легко и успешно. Вы будете крутиться как белка в колесе, но это будут приятные эмоции и приятная усталость.

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