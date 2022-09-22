Астрологи рассказали, чего стоит ждать всем знакам Зодиака в пятницу, 23 сентября.
Овен
Овнам в этот день лучше всего уделить время домашним обязанностям: уборке, готовке, разобрать старый шкаф или починить дома сломанную мебель.
Телец
Тельцов в этот день могут преследовать неудачи: черная кошка перебежит дорогу с самого утра. Может быть разбитая посуда, разбитый телефон или поцарапанный автомобиль.
Близнецы
23 сентября вам нужно совершить последний рывок - собрать все силы и доделать какую-то работу. После этого можно будет полноценно отдохнуть и расслабиться. Наберитесь терпения.
Рак
У Раков есть ощущение того, что они эмоционально выгорели. Постарайтесь найти время, чтобы отдохнуть и расслабиться.
Лев
Сейчас в вашей жизни происходят не очень приятные события, на которые вы практически не можете повлиять. Постарайтесь уделить этот день работе или занятию любимым делом, чтобы наконец перестать думать о проблемах.
Дева
Ваш партнер будет поддерживать вас и помогать. Если вы собираетесь уйти в отпуск, не волнуйтесь: пока вас не будет, ничего плохого не произойдет.
Весы
Отличный день, чтобы провести его с друзьями. Пригласите гостей или сами напроситесь навестить знакомых, сходите в кафе. В общем, самое время выйти из дома и разнообразить свой досуг.
Скорпион
Вам стоит больше заниматься спортом, чтобы поддерживать свою физическую форму.
Стрелец
Будьте внимательны при принятии важных решений. Покупки и другие мероприятия займут у вас большую часть дня.
Козерог
Распланируйте свой день так, чтобы у вас была возможность посетить родственников. Они очень скучают по вам.
Водолей
Сегодня вы можете посидеть с членами семьи и поговорить о многих важных жизненных проблемах.
Рыбы
Вам могут сообщить неприятные известия ваши родные. Также тем Рыбам, которые сейчас покинули свой дом, могут рассказать что-то плохое об их жилищи.
Напомним, 2023 год полностью изменит жизнь этих знаков Зодиака.