Узнайте, что ждет вас в этот день.

Астрологи рассказали, чего стоит ждать всем знакам Зодиака в пятницу, 23 сентября.

Овен

Овнам в этот день лучше всего уделить время домашним обязанностям: уборке, готовке, разобрать старый шкаф или починить дома сломанную мебель.

Телец

Тельцов в этот день могут преследовать неудачи: черная кошка перебежит дорогу с самого утра. Может быть разбитая посуда, разбитый телефон или поцарапанный автомобиль.

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Близнецы

23 сентября вам нужно совершить последний рывок - собрать все силы и доделать какую-то работу. После этого можно будет полноценно отдохнуть и расслабиться. Наберитесь терпения.

Рак

У Раков есть ощущение того, что они эмоционально выгорели. Постарайтесь найти время, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Лев

Сейчас в вашей жизни происходят не очень приятные события, на которые вы практически не можете повлиять. Постарайтесь уделить этот день работе или занятию любимым делом, чтобы наконец перестать думать о проблемах.

Дева

Ваш партнер будет поддерживать вас и помогать. Если вы собираетесь уйти в отпуск, не волнуйтесь: пока вас не будет, ничего плохого не произойдет.

Весы

Отличный день, чтобы провести его с друзьями. Пригласите гостей или сами напроситесь навестить знакомых, сходите в кафе. В общем, самое время выйти из дома и разнообразить свой досуг.

Скорпион

Вам стоит больше заниматься спортом, чтобы поддерживать свою физическую форму.

Стрелец

Будьте внимательны при принятии важных решений. Покупки и другие мероприятия займут у вас большую часть дня.

Козерог

Распланируйте свой день так, чтобы у вас была возможность посетить родственников. Они очень скучают по вам.

Водолей

Сегодня вы можете посидеть с членами семьи и поговорить о многих важных жизненных проблемах.

Рыбы

Вам могут сообщить неприятные известия ваши родные. Также тем Рыбам, которые сейчас покинули свой дом, могут рассказать что-то плохое об их жилищи.

Напомним, 2023 год полностью изменит жизнь этих знаков Зодиака.

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