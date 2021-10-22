23 октября 2021 – семнадцатые лунные сутки, когда можно встретить свою родственную душу и есть отличный кармический способ продлить себе жизнь.

Гороскоп на 23 октября 2021 года, а это семнадцатый лунный день, всем знакам Зодиака советует больше общаться с противоположным полом. Именно сегодня можно встретить свою родственную душу, поэтому день нельзя проводить в одиночестве.

День подходит для разрешения мелких задач, общения и отдыха. Отдых в этот день способен продлить жизнь. Под запретом – переутомление и ссоры.

Гороскоп на 23 октября 2021: Овен

Настроение в Овна сегодня может быть мрачным, на представителей знака рискует напасть самокритичность. Это всё Луна в знаке Близнецы.

Не стоит идти у настроения на поводу и кардинально что-то менять в своей жизни: сегодня не лучшее время для перемен. Планы строить можно – а вот торопиться с их реализацией категорически не стоит.

Гороскоп на 23 октября 2021: Телец

Не пытайтесь сделать всё и сразу. Секрет успеха сегодня – правильная расстановка приоритетов.

На новую информацию в этот день полагаться не стоит. И самому делиться секретами в эту субботу нельзя.

Гороскоп на 23 октября 2021: Близнецы

Стоит настроиться на то, что придется быстро менять планы и подстраиваться под ситуацию.

Сохранить мир в семье поможет уступчивость и нежность, особенно по отношению к младшим членам семьи.

Гороскоп на 23 октября 2021: Рак

День отлично подходит для экспериментов. Только действовать нужно решительно и порою даже рискованно. Риск сегодня окупится.

В общении действуйте открыто: это вызовет уважение у оппонентов.

Гороскоп на 23 октября 2021: Лев

Сегодня не стоит лезть на первый план. Чем тише и неприметнее себя вести – тем лучших результатов удастся добиться.

Плохой день для важных переговоров – эффективнее будет их отложить.

Гороскоп на 23 октября 2021: Дева

Дев ожидает день везения и новых идей. При общении с противоположным полом стоит включать свое обаяние на полную мощность. При этом новые знакомства подарят скорее полезного делового партнера, чем любовника.

Гороскоп на 23 октября 2021: Весы

Сегодня стоит воздержаться от критики. Сделать это будет порою сложно, но иначе конфликт из-за критики рискует перерасти в ссору и даже скандал.

Реализации дел могут мешать раздражающие задержки – воспользуйтесь ожиданием для планирования долгосрочных проектов.

Гороскоп на 23 октября 2021: Скорпион

День спокойный. Решать рабочие дела помогают новые партнеры. От рутинных дел стоит отказаться в пользу нового интересного проекта.

Полезно заниматься творчеством и активным отдыхом.

Гороскоп на 23 октября 2021: Стрелец

День насыщенный и утомительный. Вероятно, от некоторых мероприятий придется отказаться, чтобы не довести себя до переутомления.

При обсуждении важных вопросов придется проявить настойчивость – но при этом важно демонстрировать хладнокровие.

Гороскоп на 23 октября 2021: Козерог

Отличный день, чтобы покончить с какой-либо вредной привычкой: сегодня сделать это будет легко, а эффект закрепится надолго.

Сам день утомительный: дела идут со скрипом, а результат не удовлетворяет на все сто. Поэтому лучшее времяпрепровождение – просто расслабиться и позволить себе отдохнуть.

Гороскоп на 23 октября 2021: Водолей

День подведения итогов, признания ошибок и извинений за свои косяки. Если извиниться искренне – это не только почистит карму, но и подарит надежного союзника.

Финансовый гороскоп обещает сегодня приятные сюрпризы.

Гороскоп на 23 октября 2021: Рыбы

Придется разгребать мелкие дела, что накопились. Это касается и выполнения старых обещаний, и закрытия зависших проектов. Отнеситесь к этому спокойно – и день пройдет плодотворно.

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Автор: Диана Беловодская