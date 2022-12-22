Кому этот день сулит счастье, любовь и успех - читайте в материале УНИАН.

Астрологи составили прогноз на 23 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет многим, но некоторым все же стоит приготовиться к вызовам судьбы и быть готовым давать отпор врагам.

Овен

В этот день вы можете узнать информацию, которая в будущем сыграет вам на руку. Все будет способствовать тому, чтобы вы чувствовали себя уверенно и были готовы к любому развитию событий.

Телец

У вас может возникнуть паника буквально на ровном месте. Держите себя в руках и помните, что в этой жизни не происходит то, что вы не могли бы преодолеть.

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Близнецы

Судьба даст вам несколько шансов улучшить свою жизнь. Астрологи советуют вам не медлить и хвататься за них обеими руками.

Рак

В вашей жизни могут активизироваться недоброжелатели, которым вам придется давать отпор. Ничего не бойтесь, ведь удача сопутствует смелым.

Лев

Для вас пятница будет днем прощения. Отпустите обиды прошлого, извинитесь за плохие поступки, и вы сразу увидите, как изменится мир вокруг вас.

Дева

Дев в этот день также ждет борьба с врагами. Кто-то очень сильно вам завидует, поэтому постоянно вставляет палки в колеса. Не обращайте внимание на козни этих людей. Делайте то, что должны.

Весы

Завтра вы можете заложить фундамент для успешного будущего. В этом вам помогут влиятельные друзья, с которыми вам рекомендуется провести время и пообщаться.

Скорпион

Вы можете столкнуться с холодным настроем своего близкого человека. Не исключено, что ваш партнер точит на вас зуб. Разберитесь, в чем дело и постарайтесь наладить контакт.

Стрелец

У вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если что-то будет беспокоить, немедленно обратитесь к врачу. Берегите свое горло и держите ноги в тепле.

Козерог

Чтобы справиться с плохим настроением, вам всего лишь нужно заняться спортом. Именно он поможет вам преодолеть депрессию и отогнать от себя грустные мысли.

Водолей

В этот день вы забудете о себе, ведь на первый план выйдут ваши близкие и родные люди. Вас могут попросить о помощи, поэтому не отказывайте, если есть возможность.

Рыбы

Вас ждут кардинальные перемены на любовном фронте. День будет благоприятным для свиданий, романтики и погружения в океан страсти и чувств.

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