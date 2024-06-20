Узнайте, что в эту пятницу ждет именно вас.

Эзотерики составили гороскоп на 21 июня по картам Таро. Пятница сулит приятные впечатления некоторым знакам Зодиака, а кому-то придется подождать праздника на своей улице.

Овен

Бойтесь своих желаний. Не все то, чего вы очень хотите, принесет вам счастье. Может быть так, что вы получите желаемое, а потом будете жалеть о том, что посвятили этому свое время.

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Телец

Завтра Тельцам стоит провести день в полном расслаблении. Постарайтесь ни о чем не думать, не совершать резких движений, не гнаться за чем-то. Просто отдохните и насладитесь этим.

Близнецы

Вам стоит уделить особое внимание работе, потому что порой вы отставляете ее на второй план. Из-за этого могут страдать ваши дела. Завтра же от вас потребуется максимальная вовлеченность.

Рак

Не переживайте по мелочам и не притягивайте негатив в свою жизнь одними только мыслями. Думайте о хорошем и о том, что делает вас счастливым. Создавайте себе больше приятных моментов.

Лев

Львам рекомендуется восстановить старые связи. В вашей жизни были люди, которые могли пойти с вами дальше, но вы их отталкнули. Дайте им отклик и попробуйте вновь начать с ними общение.

Дева

Подумайте о прошлом, проведите анализ и сделайте работу над ошибками. А затем подумайте о будущем и о том, что вас ждет, если вы не будете наступать на одни и те же грабли.

Весы

У Весов может наблюдаться эмоциональный кризис. Чтобы из него выйти, вам нужно больше времени провести в веселой компании. Можете отправиться на поиски приключений.

Скорпион

Вам стоит отвлечься от повседневных проблем. Гороскоп на завтра рекомендует провести день на природе, почитать книгу и восстановить гармонию внутри себя.

Стрелец

Будьте осторожны с тем, что вы говорите. Астрологи предупреждают, что каждое ваше резкое выражение в адрес другого человека может обернуться для вас большой проблемой.

Козерог

Вы можете пересмотреть свое отношение к близким людям. Возможно, кому-то из них вы сделали больно. Пришло время для того, чтобы извиниться и постараться наладить контакт.

Водолей

Для Водолеев завтра открывается возможность заняться любимым делом, которое ранее было недоступно из-за препятствий. Кроме того, завтра Водолеи смогут простить тех, на кого раньше держали обиду.

Рыбы

Гороскоп предупреждает Рыб о снижении энергии. Возможно, стоит прекратить заниматься тем, что вам не нравится, чтобы избежать пустой траты времени.

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