Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 20 декабря. К чем стоит готовиться - читайте в материале УНИАН.
Овен
Если в этот день они планировали провести с кем-то серьезный разговор или сказать о чем-то важном, лучше перенести это на другую дату.
Телец
В первой половине дня будут события, которые расслабят, подарят хорошее настроение, взбодрят и мотивируют.
Близнецы
Близнецам придется решать какие-то бюрократические вопросы и формальности. Возможно, они проведут много времени в очереди или в ожидании чего-либо.
Рак
Не стоит показывать свои эмоции, срываться на ком-то, пытаться кого-то обидеть. Мудрость Раков заключается в спокойствии и умении делать выводы.
Лев
С самого утра могут происходить какие-то маловажные, но не очень приятные события, которые будут расстраивать Львов. Проблемы на работе станут причиной их раздражительности.
Дева
Девам 20 декабря предстоит решать семейные вопросы, что-то выяснять со своей второй половинкой/родителями/детьми.
Весы
Весы могут переживать из-за денег. Например, их оповестят о необходимости оплатить какие-то счета, или попросят срочно вернуть деньги, которые те брали в долг.
Скорпион
Представителям этого знака Зодиака нужно больше времени отдыхать и уделять своему здоровью. Не помешает начать день со спорта. Если нет времени, можно сделать зарядку за 5 минут. Это взбодрит на весь день!
Стрелец
Звезды советуют дважды подумать перед тем, как они захотят кого-то оскорбить или сказать кому-то что-то неприятное.
Козерог
В этот день хорошо ставить цели, планировать что-то, подводить итоги, составлять или сдавать отчеты.
Водолей
Стоит беречь свое здоровье, так как велик риск простудиться и отправиться на больничный на все праздники.
Рыбы
Стоит отвлечься от рутины, работы и проблем. Можно отвлечь голову пешей прогулкой или временным детоксом от социальных сетей.
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