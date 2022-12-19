Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 20 декабря. К чем стоит готовиться - читайте в материале УНИАН.

Овен

Если в этот день они планировали провести с кем-то серьезный разговор или сказать о чем-то важном, лучше перенести это на другую дату.

Телец

В первой половине дня будут события, которые расслабят, подарят хорошее настроение, взбодрят и мотивируют.

Видео дня

Близнецы

Близнецам придется решать какие-то бюрократические вопросы и формальности. Возможно, они проведут много времени в очереди или в ожидании чего-либо.

Рак

Не стоит показывать свои эмоции, срываться на ком-то, пытаться кого-то обидеть. Мудрость Раков заключается в спокойствии и умении делать выводы.

Лев

С самого утра могут происходить какие-то маловажные, но не очень приятные события, которые будут расстраивать Львов. Проблемы на работе станут причиной их раздражительности.

Дева

Девам 20 декабря предстоит решать семейные вопросы, что-то выяснять со своей второй половинкой/родителями/детьми.

Весы

Весы могут переживать из-за денег. Например, их оповестят о необходимости оплатить какие-то счета, или попросят срочно вернуть деньги, которые те брали в долг.

Скорпион

Представителям этого знака Зодиака нужно больше времени отдыхать и уделять своему здоровью. Не помешает начать день со спорта. Если нет времени, можно сделать зарядку за 5 минут. Это взбодрит на весь день!

Стрелец

Звезды советуют дважды подумать перед тем, как они захотят кого-то оскорбить или сказать кому-то что-то неприятное.

Козерог

В этот день хорошо ставить цели, планировать что-то, подводить итоги, составлять или сдавать отчеты.

Водолей

Стоит беречь свое здоровье, так как велик риск простудиться и отправиться на больничный на все праздники.

Рыбы

Стоит отвлечься от рутины, работы и проблем. Можно отвлечь голову пешей прогулкой или временным детоксом от социальных сетей.

Напомним, названы шесть знаков Зодиака, которые будут при деньгах в 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: