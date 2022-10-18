Гороскоп на 19 октября 2022 года / фото flickr.com/janesamerica

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 октября. Узнайте, что звёзды приготовили в этот день именно вам. 

Овен 

Уроженцы этого знака Зодиака в этот день будут совершать какие-то дорогостоящие покупки техники. Как уверяют звезды, любая покупка будет удачной.

Телец

Тельцам следует приготовиться к проблемам со здоровьем. 

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Близнецы

Близнецам повезет встретить какого-то давнего знакомого, с которым уже давно не виделись. 

Рак

Раки отправятся за покупками. Также они могут необдуманно потратить много денег, о чем потом будут очень жалеть. 

Лев

Львы в течение дня могут ощущать дискомфорт связанный как с физическим, так и с эмоциональным состоянием. 

Дева

Уроженцам этого знака Зодиака звёзды прогнозируют стресс. Возможно, им придется с кем-то очень серьезно поговорить или закрыть какой-то вопрос, который давно мучал. 

Весы

Этих людей ждут приятные подарки, сюрпризы, неожиданности или романтические приключения. 

Скорпион

Скорпионам будет нездоровиться. Может быть какая-то аллергия или простуда, которая не даст нормально работать. 

Стрелец

Стрельцам стоит готовится к дальней дороге. Это может быть командировка или путешествие. 

Козерог

Козерогам 19 октября следует быть осторожными со своими высказываниями, иначе вы можете задеть кого-то и спровоцировать конфликт. 

Водолей

Водолеям звёзды советуют не париться по пустякам и провести вечер в приятной компании за бокалом вина или чашкой глинтвейна.

Рыбы

Рыбы уверены, что они на правильном направлении. Все решения, принятые в этот день, будут нести положительный эффект. 

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых будет сказочная и счастливая зима.

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