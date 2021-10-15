Десятый лунный день – время самоконтроля, день, который нельзя проводить в одиночестве и который способен принести удачу в жизнь каждого.

Гороскоп на 16 октября 2021 года, а это десятые лунные сутки, советует больше общаться с семьей и родными по духу людьми. Благоприятная энергетика Солнца способствует успешному продвижению любых проектов – как в личной, так и в деловой сфере.

Разумеется, имеются и свои нюансы. Свои желания и слова контролировать в этот день сложно – но необходимо. Также под запретом – переутомление, ссоры и начало чего-то кардинально нового.

Гороскоп на 16 октября 2021: Овен

День может показаться скучным, но порой полезно заняться рутиной и методично разгрести накопившиеся дела. Лучше всего будут удаваться дела, которые начаты во второй половине дня.

К критике сегодня стоит относиться философски: анализировать ее, но близко к сердцу не принимать.

Гороскоп на 16 октября 2021: Телец

Высока вероятность приятных встреч и начала плодотворного сотрудничества по работе.

А вот здоровье стоит поберечь. Сегодня стоит лечь пораньше и хорошенько выспаться.

Гороскоп на 16 октября 2021: Близнецы

День обещает быть приятным, но малопродуктивным. Сегодня не стоит тратить время на разработку планов (они сорвутся или не оправдают себя), зато стоит брать на заметку любую новую информацию (вот она-то может пригодиться в самый неожиданный момент).

Гороскоп на 16 октября 2021: Рак

День стоит посвятить общению с близкими людьми (особенно с теми, с кем до этого складывались натянутые отношения). От семейных дел могут отвлекать рабочие заботы: тут главное – не торопиться с принятием решений, пока не собрана вся информация.

Гороскоп на 16 октября 2021: Лев

Секрет успеха сегодня – четкое планирование и последовательность. Иначе представители знака рискуют запутаться и растратить силы впустую.

Игнорировать настроение окружающих – верный путь к ссоре, причем затяжной и весьма неприятной. Так что стоит быть деликатнее.

Гороскоп на 16 октября 2021: Дева

Сосредоточиться на работе (в том числе просто по дому) будет очень сложно. Вероятно, не стоит себя и заставлять: позвольте себе полениться и отдохнуть.

Информации, что получена сегодня, доверять не стоит: ее лучше перепроверить несколько раз через самых надежных своих партнеров.

Гороскоп на 16 октября 2021: Весы

Отличный день, чтобы решить проблемы на личном фронте (если таковые имеются). Именно в этой сфере представителям знака будет сегодня максимально везти. Так что эти сутки стоит посвятить встречам с любимыми людьми, общению и совместной ностальгии. А вот денежные вопросы лучше отложить.

Гороскоп на 16 октября 2021: Скорпион

День будет плодотворным, если проявить упорство и действовать быстро. В вопросах личного характера придется брать инициативу на себя.

В этот день представителям знака противопоказано лгать: открытость и доверие помогут быстрее и сработают лучше, чем самая хитроумная интрига.

Гороскоп на 16 октября 2021: Стрелец

Не стоит сегодня рисковать и полагаться на случайных партнеров. К заключению любых союзов в этот день стоит подходить особенно тщательно, прислушиваясь к своей интуиции.

День хорош для покупок и решения финансовых аспектов.

Гороскоп на 16 октября 2021: Козерог

Сегодня не стоит никуда и ни с чем торопиться. Чем медленнее и вдумчивее работают нынче представители знака – тем больший успех их ожидает.

Удастся укрепить семейные отношения. А вот что касается посторонних людей – общаться стоит лишь с теми, кто вызывает приязнь и симпатию. Иначе человек рискует сорваться из-за пустяка.

Гороскоп на 16 октября 2021: Водолей

День придется посвятить решению назревших проблем. Так что хлопот будет по горло. Но есть и плюс: именно сейчас – отличное время, чтобы разобраться со старыми делами.

Если вам давно нравился какой-то человек (в романтическом плане), то сегодня можно смело признаться ему в своих чувствах.

Гороскоп на 16 октября 2021: Рыбы

День выдастся напряженный, наполненный опасениями и страхами из-за чего-то нового: придется понервничать и перетерпеть раздражение. Но терпеть в одиночестве не стоит – иначе может одолеть еще и хандра. Так что лучше позвать в гости проверенного друга и устроить сеанс дружеской терапии за чашечкой чая или бокалом винишка.

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Автор: Диана Беловодская