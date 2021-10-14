Гороскоп на 15 октября 2021 года, а это девятые лунные сутки, предостерегает насчет поспешных и необдуманных решений. Это темные сутки, время обмана, нервотрепок и заблуждений.
Ситуацию усугубляет Луна, что растет в знаке Водолей: светило сейчас способно спровоцировать на резкие смены настроения. С другой стороны, день подходит для получения удовольствия, свиданий и наслаждения красотой. Можно смело реализовывать себя в творчестве.
Гороскоп на 15 октября 2021: Овен
Можно смело браться за новые проекты: они могут поначалу показаться сложными, но в конце концов окупятся с лихвой.
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Гороскоп на 15 октября 2021: Телец
Сегодня нужно проявить особую внимательность и концентрированность в делах. Полагаться на поддержку окружающих не стоит: вероятнее всего, самое сложное сегодня придется разгребать самому.
Стоит проявить больше доверия к своему романтическому партнеру: ревность грозит нанести вашим отношениям непоправимый удар.
Гороскоп на 15 октября 2021: Близнецы
Пережить этот непростой день помогут сдержанность и терпение. Добиться успеха в делах помогут контроль над собой и старые партнеры.
Если возникнут недоразумения с близкими людьми – проявите дотошность и докопайтесь до сути конфликта сейчас, не откладывая дело на потом.
Гороскоп на 15 октября 2021: Рак
День спокойный и наполнен рутиной. Лучше всего будет идти самостоятельная работа и желательно наедине.
Вечер отлично подходит для романтических свиданий и праздников в кругу семьи.
Гороскоп на 15 октября 2021: Лев
Сейчас не время для риска и необдуманных, спонтанных решений.
Успех в делах сегодня принесет коллективный труд: без надежных партнеров с рабочими задачами справиться будет сложно. При этом вторая половина более благоприятна, чем первая.
Гороскоп на 15 октября 2021: Дева
Сложный день: трудно найти общий язык с теми, от кого зависит финансовое благополучие и карьерное положение. Лучше всего удается самостоятельная, индивидуальная работа.
Вторая половина дня благоприятна для покупок.
Гороскоп на 15 октября 2021: Весы
По возможности, отложите решение рабочих вопросов: сегодня велик шанс принять неверное решение. Поддержку удастся получить у родственников.
День хорош для романтических мероприятий.
Гороскоп на 15 октября 2021: Скорпион
Лучше сегодня заниматься дальнейшим планированием, чем практической реализацией планов. При этом стоит опираться на свою интуицию и тех партнеров, что уже проверены временем.
Избежать конфликтов с родственниками поможет уступчивость.
Гороскоп на 15 октября 2021: Стрелец
Представителям знака сегодня категорически нельзя принимать поспешных решений, особенно в денежной и карьерной сферах: Стрелец сейчас неадекватно оценивает себя и свои возможности.
Возможны ссоры в семье из-за повышенной рабочей нагрузки Стрельца. Разобраться в конфликте поможет прямолинейность.
Гороскоп на 15 октября 2021: Козерог
Самое время освоить новые знания или новый вид деятельности. Именно творческий подход принесет удачу в любых начинаниях и даже при реализации старых проектов.
Хорошее время, чтобы возродить старые связи.
Гороскоп на 15 октября 2021: Водолей
День выдастся загруженным и выматывающим. Постарайтесь все-таки выкроить время для отдыха, чтобы уберечь себя от перенапряжения и упадка сил.
От повышенных физических нагрузок рекомендуется отказаться: день для них слишком травмоопасный. По этой же причине стоит отложить (если есть возможность) дальние поездки и ремонтные работы.
Гороскоп на 15 октября 2021: Рыбы
Сегодня придется решать чужие проблемы: это может раздражать, но в долгосрочной перспективе обернется на пользу представителям знака. Сосредоточиться будет сложно, поэтому возможны мелкие ошибки и недочеты: не бойтесь обращаться к старшим товарищам за советом и с просьбой перепроверить вашу работу.
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