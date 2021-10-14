Девятый лунный день – это темное коварное время обмана и нервотрепок, когда приходится быть особенно бдительным.

Гороскоп на 15 октября 2021 года, а это девятые лунные сутки, предостерегает насчет поспешных и необдуманных решений. Это темные сутки, время обмана, нервотрепок и заблуждений.

Ситуацию усугубляет Луна, что растет в знаке Водолей: светило сейчас способно спровоцировать на резкие смены настроения. С другой стороны, день подходит для получения удовольствия, свиданий и наслаждения красотой. Можно смело реализовывать себя в творчестве.

Гороскоп на 15 октября 2021: Овен

Можно смело браться за новые проекты: они могут поначалу показаться сложными, но в конце концов окупятся с лихвой.

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Гороскоп на 15 октября 2021: Телец

Сегодня нужно проявить особую внимательность и концентрированность в делах. Полагаться на поддержку окружающих не стоит: вероятнее всего, самое сложное сегодня придется разгребать самому.

Стоит проявить больше доверия к своему романтическому партнеру: ревность грозит нанести вашим отношениям непоправимый удар.

Гороскоп на 15 октября 2021: Близнецы

Пережить этот непростой день помогут сдержанность и терпение. Добиться успеха в делах помогут контроль над собой и старые партнеры.

Если возникнут недоразумения с близкими людьми – проявите дотошность и докопайтесь до сути конфликта сейчас, не откладывая дело на потом.

Гороскоп на 15 октября 2021: Рак

День спокойный и наполнен рутиной. Лучше всего будет идти самостоятельная работа и желательно наедине.

Вечер отлично подходит для романтических свиданий и праздников в кругу семьи.

Гороскоп на 15 октября 2021: Лев

Сейчас не время для риска и необдуманных, спонтанных решений.

Успех в делах сегодня принесет коллективный труд: без надежных партнеров с рабочими задачами справиться будет сложно. При этом вторая половина более благоприятна, чем первая.

Гороскоп на 15 октября 2021: Дева

Сложный день: трудно найти общий язык с теми, от кого зависит финансовое благополучие и карьерное положение. Лучше всего удается самостоятельная, индивидуальная работа.

Вторая половина дня благоприятна для покупок.

Гороскоп на 15 октября 2021: Весы

По возможности, отложите решение рабочих вопросов: сегодня велик шанс принять неверное решение. Поддержку удастся получить у родственников.

День хорош для романтических мероприятий.

Гороскоп на 15 октября 2021: Скорпион

Лучше сегодня заниматься дальнейшим планированием, чем практической реализацией планов. При этом стоит опираться на свою интуицию и тех партнеров, что уже проверены временем.

Избежать конфликтов с родственниками поможет уступчивость.

Гороскоп на 15 октября 2021: Стрелец

Представителям знака сегодня категорически нельзя принимать поспешных решений, особенно в денежной и карьерной сферах: Стрелец сейчас неадекватно оценивает себя и свои возможности.

Возможны ссоры в семье из-за повышенной рабочей нагрузки Стрельца. Разобраться в конфликте поможет прямолинейность.

Гороскоп на 15 октября 2021: Козерог

Самое время освоить новые знания или новый вид деятельности. Именно творческий подход принесет удачу в любых начинаниях и даже при реализации старых проектов.

Хорошее время, чтобы возродить старые связи.

Гороскоп на 15 октября 2021: Водолей

День выдастся загруженным и выматывающим. Постарайтесь все-таки выкроить время для отдыха, чтобы уберечь себя от перенапряжения и упадка сил.

От повышенных физических нагрузок рекомендуется отказаться: день для них слишком травмоопасный. По этой же причине стоит отложить (если есть возможность) дальние поездки и ремонтные работы.

Гороскоп на 15 октября 2021: Рыбы

Сегодня придется решать чужие проблемы: это может раздражать, но в долгосрочной перспективе обернется на пользу представителям знака. Сосредоточиться будет сложно, поэтому возможны мелкие ошибки и недочеты: не бойтесь обращаться к старшим товарищам за советом и с просьбой перепроверить вашу работу.

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Автор: Диана Беловодская