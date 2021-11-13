14 ноября 2021 – десятые лунные сутки, когда нужно набираться сил для дальнейших свершений и укреплять семейные связи.

Гороскоп на 14 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться укреплением семейных уз. Именно в кругу семьи в этот день можно почерпнуть силы и вдохновение для осуществления новых проектов и идей.

Десятый лунный день и Луна в знаке Рыбы отвечают за укрепление психики и здоровья в целом.

Сегодня нужно:

проводить время с семьей;

анализировать недавние события;

доверять своей интуиции.

Сегодня нельзя:

оставаться в одиночестве;

спорить – особенно с родней;

жадничать;

лениться.

Можно смело отправляться в путешествие, отдыхать на природе и заниматься активными видами отдыха.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Овен

Сегодня стоит меньше болтать – и больше слушать. Именно из чужого разговора можно почерпнуть полезную идею или услышать информацию, которая скоро вам пригодится.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака встретят свою любовь до конца 2021 года - астрологиТак что никакого одиночества и вынимаем наушники из ушей: сегодня лучшей музыкой будут разговоры по душам с приятелями и даже мало знакомыми людьми.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Телец

Вдохновение не будет покидать представителей знака весь день. Вполне возможно, что именно сегодня вы решитесь завести новое хобби или начать новый творческий проект.

Единственная опасность тут – слишком быстро перегореть. Поэтому сходу сильно тратиться на свое новое увлечение не стоит.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Близнецы

Сегодня полезно поработать головой – а ножки и остальное тело пусть передохнут.

Так что вооружаемся блокнотом, ручкой – и записываем все сегодняшние идеи, чтобы потом проанализировать и систематизировать всё в спокойной обстановке, когда пыл первого азарта поутихнет.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Рак

Сегодня Раку стоит больше двигаться и чаще общаться. Тихое одиночество не пойдет представителям знака на пользу. А вот прогулки, флирт, пробежка по парку или встреча с друзьями в кафе – всё это наполнит позитивом, перегрузит мозги и подтолкнет жизнь в нужном направлении.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Лев

Льва сегодня так и будет тянуть на ссору. Он уверен в своей правоте и поэтому не желает отступать и уступать, а окружающие будто нарываются на критику – по крайней мере, именно такое впечатление складывается у представителей знака.

Если Лев не желает потратить последний выходной на неделе на выяснение отношений и перепалки, то лучше ему заранее запастись терпением и прикусить свой язык.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Дева

Выбор, что сделан сегодня, может стать судьбоносным и категоричным: он перечеркнет все иные варианты. Поэтому принимать решения стоит взвешенно и лучше не игнорировать свою интуицию и советы друзей и родни. Особенно – если краеугольный вопрос касается и их жизни тоже.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Весы

Сегодня у Весов день душевного разброда: когда хочется одного, а разум упорно твердит, что это вам не по карману или просто идет вразрез с другими планами.

В общем, что бы представители знака не решили – будет ни уму, ни сердцу. А поэтому решение лучше отложить. Подобная отсрочка и будет в этот день лучшим решением.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Скорпион

Сегодня удача ждет Скорпионов там, где весело и много людей. Если самому собрать друзей не удалось, то стоит выбраться хотя бы в кафе. В эти лунные сутки представителям знака нужно не бояться заговаривать первым, заводить знакомства и делиться своими мыслями.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Стрелец

Сегодня полезно выбраться из дома или заняться планированием отпуска. Всё, что связано с путешествиями, будет удаваться и спориться в руках. И как бонус – поднимет представителям знака настроение.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Козерог

Работа сегодня будет стоять Козерогу поперек горла. Так не стоит и мучиться. А чтобы не было лишнего соблазна – стоит держаться подальше от рабочего компьютера и даже от собственного дома (домашнюю рутину вроде мятья полов и полировки дверных ручек тоже стоит отложить).

Лучше прогуляться по парку, пока погода позволяет, или устроить себе иной досуг, о котором давно мечтали, но по какой-то причине откладывали.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Водолей

Сегодня Водолею будет лень выбираться из дома (а, может, и вообще из постели). Но если представители знака всё же преодолеют себя и выберутся на встречу с друзьями или родней, то точно не пожалеют: их ждет веселое уютное общение, яркие живые эмоции, а, возможно, и очень важное знакомство.

Гороскоп на 14 ноября 2021: Рыбы

Сегодня нельзя никого критиковать, особенно родню. Иначе день грозит запомнится скандалом – причем запомнится надолго. Придется призывать на помощь всю свою дипломатичность и терпеливость.

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Автор: Диана Беловодская