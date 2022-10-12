Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 13 октября 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет не всем, а кому-то - и вовсе нет. Что приготовили звезды для каждого из вас - читайте далее.

Овен

День будет благоприятным для занятий творчеством. Неожиданно для себя вы можете реализовать какой-то свой потенциал.

Телец

Тельцам завтра не повезет на любовном фронте из-за вашей вспыльчивости. Поэтому романтические свидания лучше оставить до лучших времен.

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Близнецы

В четверг Близнецы могут совершить крупную покупку, о которой потом будут жалеть. Не пускайте деньги на ветер, лучше отложите их на что-то более серьезное.

Рак

А вот Раки завтра будут баловнями судьбы. Звезды подготовили вам несколько приятных сюрпризов, которые точно вас осчастливят.

Лев

Львам рекомендуется этот день посвятить работе. Вы можете добиться невероятных успехов, благодаря умению убеждать людей и коммуникабельности. Будьте открыты к новым предложениям.

Дева

Последнее время Девы могли испытывать выгорание, но уже в четверг вы найдете дело, которое будет вам по душе. Так вы сможете отвлечься от насущных дел.

Весы

Весы завтра могут решиться на какой-то экстремальный поступок. Возможно, это будет прыжок с парашютом или что-то подобное.

Скорпион

Скорпионам завтра повезет в финансовой сфере. Это отличное время, чтобы поговорить с начальством о повышении зарплаты.

Стрелец

Огненные Стрельцы завтра могут оказаться в эпицентре скандала. Звезды советуют вам сдерживать негативные эмоции, чтобы не усугубить ситуацию.

Козерог

В этот день вы можете встретить новых людей, с которыми у вас завяжется тесное общение. С ними вы будете проводить много времени и наслаждаться общением.

Водолей

Водолеям рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе. Также вам стоит поговорить по душам со своими близкими за чашечкой ароматного чая.

Рыбы

Рыбки завтра могут осуществить свою мечту. Вселенная будет благосклонна ко всем вашим желаниям.

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