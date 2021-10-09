10 октября 2021 – пятые лунные сутки, когда можно не бояться импульсивности и смело браться за самые дерзкие проекты.

Гороскоп на 10 октября 2021 года всем знакам Зодиака советует быть смелее и активнее. Энергетика дня благоприятна для реализации самых дерзких планов и осуществления самых смелых желаний.

Пятый лунный день и Луна в знаке Стрелец отвечают за усиление оптимизма и веры в себя. С таким настроем легко удается решать даже сложные вопросы. Важно только – не переусердствовать и не переоценить себя и свои силы.

Гороскоп на 10 октября 2021: Овен

День полон неожиданностей – так что готовьтесь импровизировать. При этом не стоит игнорировать советы друзей.

Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2021: астрологи назвали самые удачные даты месяцаЭто отлично время, чтобы вспомнить о давних талантах или старых друзьях, а еще – чтобы проверить чувства в семье.

Гороскоп на 10 октября 2021: Телец

Не стоит зацикливаться на том, что уже имеешь. Лучше оглянуться вокруг и присмотреть себе новую цель.

День неблагоприятен для спонтанных трат – зато отлично подходит для планирования и расписывания бюджета.

Гороскоп на 10 октября 2021: Близнецы

День будет суматошный, многие решения придется принимать спонтанно и на ходу. Поэтому важных обещаний в этот день лучше не давать – а дать себе время осмотреться и подумать.

Чем обдуманнее и своевременнее будет решение – тем большие дивиденды оно принесет.

Гороскоп на 10 октября 2021: Рак

В общении с окружением велик риск недопонимания. Рака могут обвинить в том, к чему он вообще никакого отношения не имеет.

Лучшая линия поведения: провести день в одиночестве (если и обращаться за помощью, то лишь к старым проверенным товарищам), без спонтанных трат и светского общения. Сегодня хорошо анализировать свои чувства.

Гороскоп на 10 октября 2021: Лев

Сегодня трудно сдержать эмоции. Из-за этого вероятны конфликты и ссоры. Чтобы этого избежать, Льву лучше заняться чем-нибудь в одиночестве. В частности, вторая половина дня отлично подходит для обучения.

Гороскоп на 10 октября 2021: Дева

Добиться успеха сегодня поможет экспериментальный подход к делам. С другой стороны, всё может погубить спешка: лучше сдвинуть сроки и доделать всё вдумчиво и без нервов.

В общении с людьми можно смело полагаться на свою интуицию.

Гороскоп на 10 октября 2021: Весы

День будет малоплодотворный – зато веселый и приятный. Лучше всего сегодня проходят романтические и увеселительные мероприятия.

Не стоит сегодня спорить с коллективом.

Гороскоп на 10 октября 2021: Скорпион

Интуиция и жизненная энергия на подъеме: этим стоит воспользоваться на полную. Благоприятное время для принятия финансовых решений: покупок, заключения сделок и прочего. Можно даже менять работу.

Неудобство может доставить разве что общение со слишком эмоциональными людьми.

Гороскоп на 10 октября 2021: Стрелец

"Молчание – золото", – эта фраза должна стать девизом дня. Сегодня велик риск крупно подставить самого себя, если не держать язык за зубами. Это касается и обещаний: не стоит брать на себя в данный момент какие-либо обязательства.

Лучше всего разгрести домашние рутинные дела – с толком, с расстановкой и молча. Ну, или напевая что-нибудь для настроения.

Гороскоп на 10 октября 2021: Козерог

День хорош для финансовой сферы (вероятны успешные сделки и получение прибыли). А вот на семейном фронте могут быть недопонимания и размолвки. Не стоит остро реагировать на малейшую критику в свой адрес: скорее всего, никто и не думал обижать Козерога, просто тот сегодня слишком мнительный.

Не стоит сегодня оставлять после себя незаконченные дела.

Гороскоп на 10 октября 2021: Водолей

Сложности сегодня будут лишь стимулировать и вдохновлять сделать больше и лучше. Вот только деловых обещаний в этот день давать не стоит: оценить картину в целом, со всеми рисками и подводными камнями, на данный момент не представляется возможным.

Гороскоп на 10 октября 2021: Рыбы

Не лучший день для покупок и выяснения отношений. Лучше отложить любые финансовые вопросы, прикусить язык и молча подумать над новыми схемами и методами решения проблем: старые – уже изжили себя.

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Автор: Диана Беловодская