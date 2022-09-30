Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 1 октября 2022 года для всех знаков Зодиака. Кому в этот день сказочно повезет - читайте далее.

Овен

Специалисты рекомендуют вам заняться творчеством, а не перегружать себя сложными задачами. В этот день лучше экономить энергию для будущих свершений.

Телец

В вашей жизни наступят долгожданные перемены. Не давайте заднюю перед тем, чего так долго ждали.

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Близнецы

Возможно, вас давно напрягал какой-то вопрос. Завтра вы наконец сможете его решить и расставить все точки над "і".

Рак

В этот день вам нельзя стесняться и прятаться от людей. Покажите все свои идеи начальству, оно высоко оценит ваши старания.

Лев

Львам рекомендуется быть более сдержанными в проявлении своих эмоций. Не хвастайтесь своими успехами, чтобы не обзавестись завистниками.

Дева

Судьба подарит вам шанс наладить свою жизнь. Вы сможете решить все проблемы, которые долго у вас копились.

Весы

В субботу Весы могут порадовать себя каким-то подарочком. Смело тратьте деньги на свои удовольствия.

Скорпион

День будет благоприятным для создания уюта в доме. Возможно, вы давно хотели переставить мебель или в целом освежить жилье.

Стрелец

Для Стрельцов этот день пройдет максимально легко и полезно. Займитесь любимым делом и ни на что не обращайте внимания. Звезды сулят вам успех.

Козерог

А вот Козерогам завтра ни в коем случае нельзя расставаться с деньгами. Идеальным вариантом будет, если вы отложите их до лучших времен.

Водолей

Водолеи могут встретить человека, с которым захотят построить семью. Не упустите свой шанс на счастливую жизнь и продолжение рода.

Рыбы

В первой половине дня вам придется поработать, а вот вторую можете посвятить посиделкам с друзьями.

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