Подробный астропрогноз для Рака на январь - в материале УНИАН.

Астрологи утверждают, что текущий месяц будет достаточно спокойным, несмотря на периодические незапланированные ситуации. Раки окажутся в центре множества ярких событий, но не забывайте, что за всем этим великолепием нужен глаз да глаз. Пересмотрите свои приоритеты и доверяйте лишь проверенным людям.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Солнце и Венера - планеты, которые влияют на вас в этом месяце. Успех на работе целиком и полностью зависит от того, как вы взаимодействуете с коллегами. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и не пытаться любой ценой завоевать пальму первенства, тогда новые горизонты для вас будут открыты.

Звезды считают, что вам не стоит искать новые знакомства, лучше возобновлять старые связи и пытаться реанимировать прошлые дела. Вполне вероятно, что с таким подходом вы получите одобрение начальства и более интересные задачи. В третьей декаде Ракам будет проще принять решение, поэтому отложите свой вердикт до конца месяца.

Если вы все сделаете правильно, то во второй половине января вам подарят шанс резкого взлета по карьерной лестнице. Не исключено, что это также благоприятно отразится на материальном состоянии.

Гороскоп любви на январь 2022

Одиноким Ракам гороскоп сулит появление бывших партнеров - в ретроградную Венеру шансы таких встреч многократно возрастают. Решайте сами, нужно ли вам это, но руководствуйтесь умом, а не эмоциями. В случае положительного ответа не вспоминайте человеку его прежних ошибок, иначе рискуете его потерять.

Читайте такжеБлизнецы: гороскоп на январь 2022, разбор всех жизненных сферТе представители знака, которые уже состоят в отношениях, могут впасть в апатию и посчитать, что единственный выход из ситуации - расставание. Не спешите рубить с плеча, подождите немного - скорее всего, вами руководят импульсы. Астрологи советуют пойти на диалог с партнером и попытаться решить проблемы мирно.

Замужние Раки так же, как и одинокие, имеют шансы возобновления общения с бывшими. Делать этого не стоит, иначе семья развалится на части. Кстати, провокация конфликтов на почве каких-либо несовершенств партнера - тоже скорый путь к разводу. Постарайтесь выдохнуть и переждать неблагоприятный период, тогда в вашей семье воцарится гармония.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Забота о своем духовном и физическом состоянии - вот, что должно выйти на первый план. Высыпайтесь, правильно питайтесь и занимайтесь спортом. Игнорирование потребностей организма приведет к быстрому истощению.

Эксперты утверждают, что основными причинами недосыпа или плохого самочувствия могут стать вредные привычки и некачественная еда. Именно поэтому астрологи рекомендуют отказаться от курения (если вы зависимы) и пересмотреть свой рацион.

Январь - совершенно неподходящий месяц для шоппинга или экспериментов со средствами для ухода за собой. Отдавайте предпочтение проверенным маркам, иначе результат вас разочарует.

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