Астрологи утверждают, что Овнам в этом месяце не стоит обращать внимание на окружающих людей.

Начало зимы - продуктивное и динамичное время для огненных Овнов. Необходимо только перестать бояться и начать двигаться вперед увереннее - тогда всё получится. Главный совет месяца - не разменивайтесь на тех, кто пытается вставлять палки в колеса. Помните - у вас свой путь.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

С 1 по 10 декабря вы почувствуете, что готовы сворачивать горы - настолько мощным будет внутренний запал. У вас появится множество новых идей и энергии, а рутинные задачи окажутся невероятно утомительными.

Третья неделя месяца пройдет под влиянием Юпитера, а это весьма неоднозначная планета. Он может наказать или поощрить, поэтому старайтесь не гневить звезды и заканчивайте старые дела прежде, чем начинать новые. В этот период возможны придирки со стороны руководства, но вы не должны реагировать на это.

В конце месяца возможны козни недоброжелателей, но существенного влияния они на вас не окажут. Финансовая ситуация месяца будет весьма удачной - крупных затрат не предвидится, а денежный поток окажется регулярным.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Первая декада месяца для Овнов станет удачной - вы познакомитесь с полезными для своей карьеры людьми. Принимайте знаки внимания и не отказывайте себе в удовольствии - новые друзья помогут вам реализовать свои творческие идеи или подняться вверх по карьерной лестнице.

Овны, которые состоят в неофициальных отношениях, смогут укрепить свои позиции с 13 по 20 декабря. Есть шанс выйти на новый уровень с партнером, особенно, если на этот период вы запланировали свадьбу, помолвку или совместное жительство.

С 1 по 21 декабря в доме Овнов поселятся гармония и уют. Если раньше у вас были недопонимания с близкими, то в декабре всё наладится. Возможны конфликты и подозрения со стороны партнера, но разобраться не удастся, поэтому отпустите ситуацию и занимайтесь подготовкой к праздникам.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

В первой декаде месяца астрологи советуют уделить внимание своей дыхательной системе. Чаще гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещения, в которых часто находитесь и постарайтесь избавиться от вредных привычек.

С 14 по 20 декабря ожидайте прилив сил, который лучше всего направить на занятия спортом. Запишитесь в тренажерный зал, найдите знакомых, с которыми будете туда ходить - так вам будет гораздо проще двигаться к своей цели.

В конце месяца велики шансы стать жертвой сплетен и слухов. Это негативно скажется на вашем эмоциональном состоянии, поэтому звезды рекомендуют не реагировать на раздражители. Для того, чтобы расслабиться, займитесь творчеством или медитацией.

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Автор: Кристина Кащавцева