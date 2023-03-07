Какие перемены в работе и личной жизни обещает гороскоп Козерогам в марте.

Март 2023 для Козерогов будет неоднозначным. С одной стороны, первый месяц весны будет очень благоприятным для новых начинаний. Вам удастся реализовать много дел и очень успешно. Но для того, чтобы достичь гармонии и удовлетворения, придется постараться и, возможно, даже сделать шаг в неизвестность.

Гороскоп карьеры на март 2023

Март 2023 для Козерогов - очень удачный месяц в работе и карьере. Вы можете получить долгожданное повышение в должности или новое место работы, о котором давно мечтали. Но для этого вам придется приложить усилия. Возможно, что первая половина месяца будет особенно напряженной, и вероятны даже конфликты на работе. Звезды советуют в это время включить режим дипломатии и позвать на помощь свою интуицию.

Также март благоприятен для покупок - как для мелких, так и для крупных. Но не делайте их в плохом настроении и на эмоциях - ничего хорошего из этого не получится.

Видео дня

Гороскоп любви на март 2023

Любовный гороскоп обещает Козерогам приятный и ровный месяц. В самом начале марта вторая половинка порадует вас сюрпризом, а ваши отношения незаметно перейдут на новую стадию. Звезды советуют вам снова начать ходить на свидания, даже если вы уже много лет в браке, вторая половина марта - прекрасное время, чтобы освежить чувства.

Холостым Козерогам нужно будет проявить инициативу. Прекрасного принца и удивительных принцесс звезды не обещают, но, если вам кто-то уж очень симпатичен - делайте первый шаг. Ваше общение вполне может перерасти в счастливые отношения.

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте Козерогов может поджидать сильное переутомление, которое ухудшит здоровье. Поэтому главный совет - больше отдыха. Запомните, что кофе не заменит полноценного сна, и организм в конце концов просто откажется работать в таком ритме. Делайте чаще перерывы в работе, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не питайтесь чем-попало - и все у вас будет хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: