Месяц обещает быть плодотворным.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Близнецов на январь 2024 года. Карты Таро обещают, что второй месяц зимы будет для представителей знака несколько напряженным, но, в общем, успешным. Вам придется переключиться на решение важных, насущных вопросов, и часть обязательств будет в тягость. При этом нужно уделять внимание семье, близким, а также не забыть об отдыхе и саморазвитии.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Что ждет Близнецов в январе 2024 года

Близнецы могут смело браться за любое дело, которое им интересно. Прилив физической и эмоциональной энергии, который вы почувствуете уже с начала месяца, нужно направить в творческое русло. Но при этом не забывайте о старой доброй традиции подчищать перед Новым годом все "хвосты", и найдите время на решение вопросов, которые давно пора закрыть.

Видео дня

В этом месяце у вас будет особенно удачной любая коллективная деятельность. Уделяйте внимание взаимодействию с людьми, налаживайте связи, работайте в команде. Постарайтесь обзавестись как можно большим количеством единомышленников, общаясь не только офлайн, но и в интернете, на тематических форумах.

А также январь идеален для саморазвития и созерцания прекрасного. Читайте полезную литературу, смотрите мастер-классы, повышайте свой профессиональный уровень, посещайте театры, музеи и выставки. Сейчас, как никогда, ваше физическое и эмоциональное состояние полностью зависят от внутреннего настроения, поэтому старайтесь оставаться на позитиве, ищите источники вдохновения сами, не ждите, пока на вас придет озарение или очередная "муза".

Любовный гороскоп

У одиноких Близнецов будет немало шансов завязать приятное знакомство, которое может впоследствии плавно перетечь в долгий роман и даже брачный союз. Но, чтобы встретить свою судьбу, от вас потребуется определенная активность - будьте все время на людях, общайтесь, не отказывайтесь от приглашений в гости, на общественные мероприятия и корпоративные праздники. Ждать, пока "судьба и за печкой найдет", сейчас не стоит.

Представителям знака, которые уже состоят в браке или имеют постоянного партнера, стоит уделять больше внимания своим вторым половинкам. Если постоянно оставлять любимого человека "за бортом", ссоры неизбежны, и оправдаться высокой занятостью у вас не получится. А начавшийся сейчас конфликт способен оказаться весьма затяжным и тяжелым и даже привести к разрыву. Чтобы избежать душевных переживаний, помните-жизнь гармонична только тогда, когда всем ее сферам уделяется равное количество внимания, и постарайтесь не нарушать этот баланс.

Деньги и карьера

В январе Близнецы будут очень любознательны и даже любопытны, и могут ненароком узнать какую-то конфиденциальную информацию, касающуюся профессиональной деятельности. Однако, звезды не советуют разглашать ее или пытаться использовать сразу же - дождитесь подходящего момента, он еще не наступил. А пока не спеша обдумайте, как с наибольшей выгодой распорядиться полученными сведениями.

Особенно удачным месяц будет для тех, кто готовит почву для развития собственного бизнеса. Планируйте, ищите единомышленников, заручитесь поддержкой нужных людей, просите советов у тех, кто уже преуспел в этой сфере и разбирается в вопросе лучше вас. Соберите максимум информации, вдумчиво все просчитайте, а время действовать наступит чуть позже.

Не забудьте уделить должное внимание своим финансовым делам. Больших денежных поступлений и неожиданной прибыли в этом месяце не ожидается, поэтому стоит грамотно распорядиться тем, что есть. Распланировайте расходы, оплатите счета, постарайтесь не тратить деньги зря и не покупайте вещей, без которых сейчас вы вполне можете обойтись.

Здоровье

Благополучие Близнецов полностью зависит от них самих. Старайтесь не переедать, больше двигайтесь, полноценно отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. А также следите за эмоциональным состоянием: не раздражайтесь по пустякам, не воспринимайте близко к сердцу чужие слова и вовремя "отпускайте" стрессовые ситуации. Выполняя эти рекомендации, у вас есть все шансы провести год в отличной форме.

Благоприятные дни: 5, 15, 19, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 18, 26.

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