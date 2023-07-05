Рассказываем, как можно гадать на Ивана Купала и можно ли делать это на картах.

Гадания на Ивана Купала - традиционная обрядовая практика, связанная с этим мистическим праздником. Древнейшим считается гадание с венком, который пускают по реке или озеру, а современные девушки делают это и дома - на воске, фотографии любимого или на картах.

Гадания на Ивана Купала дома

Чтобы провести гадания на Ивана Купала в домашних условиях, вам понадобятся простые предметы:

Положите свою расческу под подушку на ночь. Перед сном громко произнесите заветные слова: "Суженый мой ряженый, приди ко мне в моих снах". Вам приснится ваш суженый, который вас расчешет и станет вашим спутником жизни.

под подушку на ночь. Перед сном громко произнесите заветные слова: "Суженый мой ряженый, приди ко мне в моих снах". Вам приснится ваш суженый, который вас расчешет и станет вашим спутником жизни. Гадания на Ивана Купала дома на суженого проводят и с воском . Для этого разделите восковую свечу на маленькие кусочки, положите в эмалированную или нержавеющую миску, растопите воск на плите и сразу же вылейте его в другую миску с водой. Если у вас есть толстая свеча, можете вылить расплавленный воск из нее. В зависимости от появившейся застывшей фигуры интерпретируйте результаты: цветок - к новому возлюбленному, связанные с финансами предметы - к богатому ухажеру, кольцо - к скорой свадьбе.

. Для этого разделите восковую свечу на маленькие кусочки, положите в эмалированную или нержавеющую миску, растопите воск на плите и сразу же вылейте его в другую миску с водой. Если у вас есть толстая свеча, можете вылить расплавленный воск из нее. В зависимости от появившейся застывшей фигуры интерпретируйте результаты: цветок - к новому возлюбленному, связанные с финансами предметы - к богатому ухажеру, кольцо - к скорой свадьбе. Как можно гадать на Ивана Купала с помощью растений - сорвите две травинки и положите их рядом на поднос, назвав каждую именами вашим и вашего возлюбленного. Когда они начнут увядать, посмотрите, как будут расположены травинки - тянутся друг к другу или наоборот, отворачиваются.

Еще один вариант, как правильно загадывать желание на Ивана Купала - зажгите свечу и возьмите в руки фотографию вашего любимого. Также в руках можно держать веточку папоротника или венок из полевых цветов. Сосредоточьтесь и представьте, что ваше желание наполняется энергией вашей любви и привязанности к этому человеку, и оно обязательно сбудется.

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Можно ли гадать на Ивана Купала 7 июля

Купальская ночь - самая магическая, именно в этот период проводятся самые мощные и эффективные гадания. Праздник Ивана Купала считается временем, когда граница между миром живых и миром духов становится тонкой, что способствует более точным предсказаниям.

Дома в ночь с 6 на 7 июля положите два цветка, например, ромашки без стеблей, в миску с водой и посмотрите, куда они поплывут. Важно помнить, что ваши мысли и намерения должны быть положительными и искренними.

А можно ли гадать на картах на Ивана Купала? Конечно! Это один из распространенных способов предсказывать будущее. Вы можете взять обычную колоду или специальные карты для гадания. Главное, следуйте интуиции и тщательно интерпретируйте полученные результаты.

Гадания на Ивана Купала представляют увлекательный и мистический опыт, который позволяет заглянуть в будущее и обрести ответы на волнующие вопросы. Если вы хотите провести гадания на Ивана Купала с расческой или любым другим способом, не забывайте о чистоте и искренности своих намерений. Праздник Ивана Купала открывает двери к магическому миру, и вы сможете воспользоваться этой возможностью для своих предсказаний и загадывания желаний.

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