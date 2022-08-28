В список попали Тельцы, Раки и Львы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет достаточно удачная неделя – с 29 августа до 4 сентября.

В список попали Тельцы, Раки и Львы.

Телец

У Тельцов появится шанс проявить себя, а также познакомиться с интересными людьми. Впереди – новые возможности, проекты, идеи и цели. Также в указанный период у представителей этого Знака обострится интуиция, потому звезды советуют особенно внимательно прислушиваться к себе в эти дни.

Відео дня:

Рак

У Раков следующая неделя пройдет без особых сюрпризов и спокойно. Вместе с тем у них все будет получаться, возможные проблемы будут легко решаться, конфликтов и ссор им удастся избежать. Все неурядицы подарят новый опыт и никак иначе не повлияют на будущее.

Лев

Львов ждут одни из самых удачных семь дней за последнее время. Они будут особенно продуктивными на работе, а также добьются успеха в личных делах. Одиноким Львам самое время выходить на "охоту", знакомиться и общаться с людьми, гулять, путешествовать и наслаждаться жизнью.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в любви уже в сентябре.

Вас также могут заинтересовать новости: