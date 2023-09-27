Карты Таро сулят представителям этих знаков невероятный успех.

Тарологи составили гороскоп на ближайшие дни и рассказали, что конец этой недели подарит представителям двух знаков Зодиака редкий шанс. Они смогут обрести счастье и свернуть любые горы. Кому невероятно повезет - читайте ниже.

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам судьбоносное решение. У вас появится возможность изменить свою жизнь к лучшему, выбросив при этом весь негатив. Не бойтесь расставаться с людьми, которые принесли вам лишь огорчение.

К выходным вы поймете, что переживать точно не стоит. Сожженные мосты позади вас будут освещать дорогу перед вами, не оглядывайтесь в прошлое. Вам под силу свернуть любые горы, помните об этом.

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Водолей

Тарологи советуют Водолеям готовиться к тому, что ритм жизни начнет сильно ускоряться. События вокруг вас приятно удивят, но могут немного утомить. Однако думать о плохом не стоит. Вскоре вы сумеете привыкнуть к "ускорению", изменения принесут вам лишь пользу.

Не бойтесь пробовать что-то новое, вы можете раскрыть в себе немало талантов. Отбросьте все сомнения и действуйте, лениться точно не стоит. Если вы решите плыть по течению и ничего не делать - удача от вас отвернется.

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