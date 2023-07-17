Они обретут успех и счастье уже совсем скоро.

Астрологи рассказали, что новая неделя, с 17 по 23 июля, даст трем знакам Зодиака мощный толчок для перемен. Они наконец-то избавятся от своих страхов и откроются для чего-то нового.

Овен

Вы можете вдохновиться успехом своих близких людей или знакомых. Вам захочется не отставать от них, поэтому вы будете готовы взять всю свою волю в кулак и начать действовать. Астрологи говорят, что вам стоит начать с любви к себе, ведь порой вам ее не хватает. Поверьте в свои силы и осознайте, что вы достойны лучшего. Затем начинайте работать. Помните: к звездам можно добраться только через тернии.

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Дева

Девы могут избавиться от людей, которые мешают им жить. Конечно, вам будет сложно с ними расставаться, однако астрологи говорят, что это просто необходимо, если вы хотите наконец-то зажить счастливо. Начните больше времени проводить на свежем воздухе, посещать разные мероприятия, больше общаться с людьми, и тогда вы увидите, каким прекрасным мир может быть вокруг вас. Одинокие Девы могут встретить свою любовь.

Стрелец

Стрельцы могут круто изменить свою жизнь в карьерном плане. Пришло время работать на себя. Вы можете придумать какой-то гениальный проект, который сразу же "взлетит". Это даст вам уверенность в своих силах и финансовую стабильность. Однако не полагайтесь только на себя. Попросите совет, если он вам нужен. Впереди вас ждет успех.

Напомним, звезды сулят счастливое будущее только трем знакам Зодиака.

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