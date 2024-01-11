Отношения, семья и брак могут не сложиться, если ваши имена не подходят друг другу.

Эзотерики считают, что вычислять гармоничность пары нужно не только по натальным картам, знакам Зодиака и группам крови - это можно понять гораздо быстрее - по имени. УНИАН выяснил, у каких людей совместимость имен нулевая.

Отрицательная совместимость имен в любви - список неудачников

Существует несколько сочетаний мужских и женских имен, обладатели которых точно никогда не будут жить спокойно. Ссоры, скандалы, непонимание - вот их верные спутники, а не поддержка, понимание и любовь. Проверьте - возможно, вы тоже среди лузеров в списке Амура.

Кирилл и Анна

Далеко не идеальная совместимость имен намекает, что "господин" будет издеваться над "благочестивой" до тех пор, пока ей это не надоест. Как правило, Анна более лояльная и терпеливая, чем Кирилл - для нее семейный очаг важнее тусовок. Мужчина с таким именем станет подавлять свою девушку, отыгрывая собственные комплексы, а женщина не сможет уйти.

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Вероника и Константин

Скорее всего, Костя будет бегать за каждой юбкой, пусть и не всегда явно, а Вероника - ждать у окна. Любые ссоры закончится отстаиванием мужской авторитарной позиции и ущемлением прав женщины. Также велика вероятность апатии и депрессии на фоне постоянных попыток отыскать своего благоверного или найти у него в телефоне доказательства измен.

Екатерина и Николай

Здесь совместимость имен в постели и любви будет очень низкой, только если Катя не станет поклонником ежедневных скандалов и битья посуды. Николай только так умеет решать проблемы и конфликты - сначала разносит полквартиры, а потом говорит, что вспылил. Девушкам с именем Екатерина стоит решить для себя, готовы ли они жить на пороховой бочке.

Ирина и Дмитрий

Вряд ли обладательница такого имени захочет, чтобы мужчина рассказывал ей, что делать. Ей лучше, когда он подчиняется, но Дима на эти условия пойти не захочет. Даже если в самом начале он будет самым обходительным мужчиной в мире - не обольщайтесь, рано или поздно он стукнет кулаком по столу.

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