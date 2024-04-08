Эти знаки могут изменить свою жизнь.

Астрологи назвали два знака Зодиака, чья жизнь может решиться уже на этой недели. Как говорится, или пан, или пропал. Проверьте, есть ли вы в списке этих людей.

Весы

Весы расставят все точки над "і" в личной жизни. Возможно, последнее время у вас были проблемы в отношениях с партнером, однако вскоре все решится. Вы можете как примириться и начать все сначала, так и расстаться.

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Любой из этих вариантов вам подойдет, потому что в первом случае вы не опустите руки после неудачи и попробуете исправить свои ошибки, а во втором - сделаете работу над ошибками и постараетесь не допускать их в следующий раз. Тем более, развитие событий во втором варианте подарит вам свободу и независимость, которые вам так необходимы.

Овен

Уже на этой неделе Овны могут познакомиться с влиятельными людьми, которые могут стать их покровителями. Именно эти люди помогут вам продвинуться вперед по карьерной лестнице и значительно поднять уровень вашей жизни.

Однако не стоит постоянно полагаться только на кого-то, вы и сами должны уметь решать свои проблемы. Тогда вы станете сильнее и почувствуете в себе невероятную мощь.

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