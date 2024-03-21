Эти знаки могут попасть в стрессовую ситуацию.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых в ближайшее время активизируются враги. Главный совет - не отвечать агрессией на агрессию, потому что так вам не удастся победить в стычке.

Рыбы

Рыбы - это мечтательный и романтический знак Зодиака. Они живут свою жизнь и делятся с окружающими только приятными моментами, а вот о своих проблемах они зачастую молчат. Поэтому у людей может возникать впечатление, что они только то и делают, что наслаждаются жизнью. А это, как правило, раздражает людей.

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Поэтому не странно, что в окружении Рыб есть завистники. Они могут начать вставлять вам палки в колеса или сеять зерно сомнения в правильности ваших поступков. Старайтесь не реагировать на них и вообще ограничить контакт с такими людьми, чтобы они никак не влияли на вашу жизнь.

Телец

У Тельцов слишком много врагов, но это проблема самих Тельцов. Они не умеют сдерживать свои эмоции, прямо говорят то, что думают, даже не предполагая, какие могут быть последствия.

Своим поведением вы сами даете людям повод злиться на вас. Как итог - вы наживаете себе врагов. На этой неделе они могут активизироваться и нанести вам ответный удар. Держитесь, потому что может быть очень больно.

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