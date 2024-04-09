Эти знаки будут очень счастливы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых эта неделя станет самой удачливой. В период с 8 по 14 апреля в их жизни будут происходить очень радостные события.

Лев

Те Львы, которые уже успели разочароваться в этой жизни и людях, снова обретут веру во все самое прекрасное. Вы можете познакомиться с человеком, который покажет вам, что такие качества как доброта, искренность, умение веселиться и серьезность еще в моде.

Видео дня

Вам будет классно проводить время с новым знакомым. Не исключено, что вскоре между вами могут вспыхнуть более серьезные чувства. Берегите их и цените друг друга.

Дева

Девы, как и Львы, могут наладить свою личную жизнь. Для этого вам стоит прекратить пытаться все контролировать и держать в ежевых рукавицах. Дайте себе слабину, позвольте себе расслабиться и просто наслаждаться тем, что происходит. Тогда все будет хорошо.

Также вам повезет в творчестве. Если вы давно хотели посвятить время какому-то новому хобби и создать шедевр, то самое время это сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: