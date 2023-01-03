Рожденные под этими знаками люди могут испытать упадок сил.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями и из-за конфликтов рискуют многого лишиться на текущей неделе до 8 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди могут испытать упадок сил.

Знаки Зодиака, которым скоро не повезет

Подпортить себе жизнь могут Львы. Им категорически противопоказанно в указанный период давать кому-либо обещания, которые они не смогут выполнить. Кроме того, на текущей неделе им лучше выражать свои чувства как можно менее агрессивно, а также быть максимально уступчивыми. Если получится, больших проблем можно не опасаться.

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Масса мелких и неприятных жизненных ситуаций на текущей неделе могут знатно испортить настроение Рыбам. Из-за этих неурядиц представителям данного знака будет очень сложно сконцентрироваться на выполнении задач. Однако, астрологи прогнозирует, что именно от этого будет зависеть их благополучие в ближайшем будущем. Так что, лучше брать себя в руки и работать, работать, работать. Все остальное должно отойти на второй план. До лучших времен.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с финансовыми проблемами в январе 2023 года.

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