Куда девать старые церковные свечи и разрешено ли вообще жечь их в квартире - узнайте в материале УНИАН.

Согласно православным канонам, верующий человек должен молиться в храме и ставить там свечи за здравие или за упокой. То ли дело - квартира, которая тоже может быть местом обращения к Господу. УНИАН выяснил, нужно ли зажигать свечу, когда молишься дома, и что на этот счет думает церковь.

Как правильно жечь свечи дома во время молитвы

Священники говорят, что молитва в храме и молитва дома - это не одно и то же. Эти два способа молитвы отличаются друг от друга таинством и силой обращения - в одиночестве человек говорит с Богом один на один, а в церкви люди молятся коллективно, даже если каждый о своем.

Для того, чтобы Господь слышал ваши молитвы, обращаться к нему нужно регулярно - молиться дома и делать это в храме. Свеча в этом случае является символом солнца и света, через который слова молитвы попадают на небеса к адресату. Кроме того, горячее пламя свечи похоже на горячий пыл человека, который молится Богу. В этот момент он жертвует всего себя во имя своей просьбы.

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Можно ли тушить церковную свечу дома - правила безопасности

На самом деле, православная церковь не видит ничего плохого в том, чтобы использовать свечи в доме или квартире. Их можно зажигать во время молитвы или для того, чтобы очистить помещение от злых духов. В таком случае вам необходимо зажечь спичкой (главное - не зажигалкой) церковную свечу и пройти в квартире по часовой стрелке, начиная от входа, проводя пламенем свечи по стенам, дверным проемам и углам. Желательно в это время читать "Отче Наш" - так ритуал обретет чудодейственную силу.

После того, как молитва или обряд очищения жилища закончатся, свечу нужно правильно потушить. Задувать свечи нельзя - лучше купить специальный колпачок и накрыть им пламя. Без кислорода свеча погаснет, а вы не спровоцируете пожар в квартире. Утилизировать остатки догоревших свечей лучше в храме - выбрасывать не рекомендуется.

ВАЖНО: использовать церковные свечи в качестве элемента декора или как украшение стола во время романтического ужина строго запрещается, так что, не рассматривайте эти варианты для своей жизни.

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