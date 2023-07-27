Овнам не придется переживать, их ждет очень хороший день.

В пятницу, 28 июля, Девам придется принимать важные решения, от которых зависит все их будущее. А Весам предстоит столкнуться с жестокой реальностью, их ждет огорчение. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам не придется переживать, их ждет очень хороший день. Наслаждайтесь моментами радости и постарайтесь уделить время своим близким. Пригласите родственников на ужин.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам море позитива. Вы узнаете, что вас окружают прекрасные люди. Не стыдитесь своих эмоций и делайте все, что захотите.

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Близнецы

Пятница принесет Близнецам мистические знаки. Вы сможете получить ответы на все свои вопросы, однако для этого нужно быть внимательнее. Не отвлекайтесь на пустяки.

Рак

Раков ждет большая удача, в этот день они сумеют расставить все по своим местам. Вас ждут хорошие новости, а к вечеру вы сможете это отпраздновать. Однако днем все-таки придется потрудиться.

Лев

Львам повезет в любви, они услышат заветное признание. Помимо этого, карты Таро сулят представителям этого знака Зодиака успех на работе. В целом, вам повезет во всех сферах жизни.

Дева

Девам придется принимать важные решения. От вас многое зависит, вы сможете решить не только свои проблемы, но и помочь друзьям. Не жалейте сил, все получится.

Весы

В этот день Весам будет грустно, их ждут неудачи. Оставайтесь дома и не пытайтесь что-то изменить. Возьмите паузу, позвольте полосе негатива пройти мимо вас.

Скорпион

28 июля Скорпионы получат шанс разбогатеть. Вам могут предложить новую работу или же интересный проект, которому точно стоит уделить максимум внимания. Не игнорируйте возможность улучшить свое финансовое положение.

Стрелец

В пятницу Стрельцы поймут, что "замерли" в шаге от новой страницы своей жизни. Если вы готовы двигаться вперед - сжигайте мосты. А если же вам страшно, обдумайте все еще раз и не торопитесь.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам не верить словам людей, которые попытаются вас в чем-то убедить. Не позволяйте им навязывать какие-то мысли. Помните, у каждого человека должно быть свое мнение.

Водолей

Водолеи рискуют поддаться соблазнам и сильно ошибиться. Не забывайте о работе и своих обещаниях. Сначала нужно завершить важные дела, а уже потом думать о развлечениях.

Рыбы

Рыбы обретут счастье, они скомкают все проблемы, словно лист бумаги, и выбросят их в урну. Это случится не просто так. Вам точно кто-то в этом поможет, будьте за это благодарны.

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