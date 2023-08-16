Тельцы узнают, что такое настоящая любовь.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа. Девы получат шанс на миллион, им очень повезет. А Овны рискуют совершить очень глупую ошибку. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе на среду ниже.

Овен

Овнам стоит обдумывать каждый свой шаг. Вы рискуете совершить глупую ошибку, которая принесет немало проблем. Постарайтесь не оступиться, одна оплошность может все испортить.

Телец

Тельцы узнают, что такое настоящая любовь. Бабочки в животе заставят вас совершать смелые и очень романтические поступки. Не стыдитесь своих чувств, ведь они прекрасны.

Видео дня

Близнецы

Тарологи советуют Близнецам оценить свою жизнь. Возможно, вам стоит что-то изменить. Если вас что-то не устраивает, пытайтесь это исправить, а не сделать вид, что вы этого не замечаете.

Рак

17 августа Ракам стоит научиться говорить правду. Не пытайтесь уходить от ответа, если вас о чем-то прямо спрашивают. Порой горькая правда куда лучше сладкой лжи.

Лев

Тарологи сулят Львам напряженный день. Вы будете ощущать тревогу, какое-то нехорошее предчувствие. Скорее всего, ваши страхи не безосновательны, проявите бдительность.

Дева

Девы получат шанс на миллион. Вы сумеете воплотить в жизнь свою мечту и получить то, чего так давно хотели. Обязательно доведите дело до конца, не сдавайтесь в шаге от финиша.

Весы

Тарологи считают, что Весам стоит решиться на перемены. Возможно, вы давно хотели разорвать отношения с человеком, который вам неприятен. Не стыдитесь, жгите мосты и оставляйте плохих людей позади себя.

Скорпион

Скорпионы насладятся отдыхом. Не думайте о работе и не пытайтесь контролировать все вокруг себя. Поваляйтесь в постели, посмотрите фильмы или приготовьте вкусный ужин - это пойдет вам на пользу.

Стрелец

Тарологи советуют Стрельцам отвлечься от негатива. Возьмите выходной и пригласите на прогулку лучшего друга. Доверительные разговоры и веселые шутки поднимут вам настроение.

Козерог

Козерогам, как утверждают карты Таро, стоит принять важное решение. Вы стоите на распутье, но пришло время осознать, что этот выбор за вас никто не сделает. Научитесь не бояться ответственности.

Водолей

В этот день Водолеи смогут одолеть своего врага. Проучите лжецов и хитрецов, не бойтесь им противостоять. Если правда на вашей стороне, то победа вам гарантирована.

Рыбы

Рыбам тарологи советуют отправиться на прогулку. Не сидите дома и проведите время на свежем воздухе. Вам стоит развлечься и освежить мысли.

Вас также могут заинтересовать новости: