Попробуйте угадать, какой литературный персонаж подобрали для Овнов и Раков.

В сети подобрали классических литературных героинь, которые воплощают каждый знак Зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свою.

Овен - Джо Марч ("Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, 1868 г.)

Джо Марч стала одним из самых популярных персонажей в литературе с момента публикации романа более 150 лет назад. Она смелый, резкий, волевой, вспыльчивый, преданный и, несомненно, милый человек: другими словами, типичный Овен. Как и Овен, Джо глубоко ценит свою независимость и смело смотрит в мир по собственному желанию на своих условиях.

Телец - Фанни Прайс ("Мэнсфилд-парк" Джейн Остин, 1814 г.)

Фанни Прайс в книге учится находить в себе смелость и повышать самооценку. А это борьба, с которой часто сталкивается Телец. Как и Телец, Фанни - чувствительный человек, любящий природу и поэзию. Она также сострадательна и чутка, обладает глубоким чувством честности, разума и здравого смысла.

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Близнецы - Эмма Вудхаус ("Эмма" Джейн Остин, 1816 г.)

После публикации романа недостатки Эммы Вудхаус, казалось, только привлекли к ней внимание читателей, сделали ее еще более интересной. Будучи образцовым Близнецом, Эмма общительна, жива, умна, у нее неоспоримое обаяние. Однако она также воплощает менее желательную склонность Близнецов вмешиваться в жизнь других людей.

Рак - Хелен Хантингдон ("Житель Уайлдфелл-холла" Анны Бронте, 1848 г.)

Хелен демонстрирует эмоционально движимую натуру Рака, когда соглашается выйти замуж за мужчину по любви, несмотря на тревожные проблески его глубоко укоренившихся недостатков. Она думала, что сможет "исправить" его. Но этого не происходит. И после многих лет плохого обращения Хелен нарушает закон, социальные ожидания того времени и сбегает с сыном. Уходя, она демонстрирует любящую и защитную натуру Рака, ставя нужды сына превыше всего.

Лев - Анна Каренина ("Анна Каренина" Льва Толстого, 1878).

Каренина - образованная и красивая аристократка. Она харизматичная и притягательная. Несмотря на ее морально сомнительный выбор вступить во внебрачную связь, которая разрушает весь ее мир, Анна остается благородной и страстной личностью, которая полна решимости прожить жизнь на своих условиях, несмотря ни на что. Как и у настоящего Льва, для Анны любовь сильнее всего остального. И ее борьба за то, чтобы следовать своему сердцу в мире, где доминируют мужчины, была новаторской для той эпохи.

Дева - Мина Мюррей/Харкер ("Дракула" Брэма Стокера, 1897 г.)

Мина Харкер - главная женская роль в актерском составе культового романа ужасов Брэма Стокера, в котором доминируют мужчины. Направляя аналитическую энергию Девы, организационные и наблюдательные способности Мины помогают сформулировать планы действий, которые приводят к окончательной победе над Дракулой. В оригинальной книге Мина практична, уравновешенна, умна, верна и глубоко влюблена в своего мужа Джонатана. Когда Дракула нацеливается на нее, это считается оскорблением духовной чистоты Мины, и восстановление ее утраченной добродетели становится стимулирующей силой. А Девы всю свою жизнь пребывают в поиске чистоты и совершенства.

Весы - Изабель Арчер ("Портрет дамы" Генри Джеймса, 1881 г.)

Изабель Арчер демонстрирует прекрасный взгляд Весов на мир на протяжении всей истории, поскольку она сосредотачивается на том, чтобы "превратить свою жизнь в произведение искусства". Как и Весы, Изабель приветлива, обаятельна и дипломатична. В борьбе, с которой Весы часто сталкиваются, дружелюбный характер Изабель позволяет ей привлекать множество разных знакомых, одновременно сдерживая ее способность общаться с ними на более глубоких уровнях.

Скорпион - Кэтрин Эрншоу ("Грозовой перевал" Эмили Бронте, 1847 г.)

Шедевр готической фантастики и романтической прозы. Кэтрин олицетворяет все, что касается Скорпиона: она страстная, эмоциональная и сильная, особенно когда дело касается ее обреченного романа с Хитклифом. Этих двоих объединяет глубокая и сильная любовь, омраченная озабоченностью Кэтрин социальным классом, горечью и мстительной одержимостью Хитклифа, а также их непреодолимым упрямством. Путь Скорпиона заключается в отказе от контроля для облегчения трансформации. История Кэтрин запускает большие изменения, которые позволят следующему поколению залечить раны, оставленные их родителями.

Стрелец - Дортея Брук ("Мидлмарч" Джорджа Элиота, 1871 г.)

Дортея демонстрирует все черты молодого Стрельца: восторженная, оптимистичная, интеллектуальная и набожная с сильными моральными убеждениями. Когда она выходит замуж за ученого старшего возраста, у нее возникает романтическое видение их совместной жизни; однако реальность оказывается сильно отличающейся от того, что она себе представляла. Дортея должна научиться отличать высокие моральные стандарты от истинной добродетели и признавать свои страсти, одновременно принимая их ограничения.

Козерог - Вирсавия Эвердин ("Вдали от обезумевшей толпы" Томаса Харди, 1874 г.)

Главная героиня романа выделяется среди своих современниц теми же качествами, которые роднят ее с Козерогом. Вирсавия упрямо независима, трудолюбива и решительна. В юности она берет на себя ответственность за управление унаследованной фермой, бросая вызов ожиданиям женщин той эпохи. Однако она часто небрежна к чувствам других, и ее упрямство несколько раз мешает ей обрести счастье на протяжении всей истории.

Водолей - Джейн Эйр ("Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, 1847 г.)

Джейн Эйр демонстрирует гуманитарную сущность Водолея на протяжении всей истории, поскольку ей приходится бороться с угнетением, неравенством и трудностями, но, несмотря на все это, она отстаивает свои личные убеждения. Ее твердая вера в равенство бросает вызов викторианским предрассудкам против женщин и бедных, которые были обычными для той эпохи. Путь Водолея к самореализации сосредоточен на достижении абсолютной свободы, а Джейн ценит свободу превыше всего.

Рыбы - Кэтрин Морланд ("Нортенгерское аббатство", Джейн Остин, 1818 г.)

Эта посмертная публикация Джейн Остин представляет собой историю взросления со здоровой дозой иронии и сатиры. Как истинные Рыбы, Кэтрин мечтательна, изобретательна и несколько оторвана от реальности из-за своей любви к готической фантастике. Благодаря своему доброму характеру Кэтрин обычно нравится окружающим. Однако она создает себе проблемы, когда ее любовь к готическим романам начинает искажать ее восприятие реальности.

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