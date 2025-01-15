Если вы не знаете, что подарить водолею, стоит ознакомиться с подборкой возможных вариантов.

Люди со знаком зодиака Водолей рождаются с 20 января по 18 февраля. Они придут в восторг от оригинальных и необычных подарков. УНИАН подобрал подходящие варианты того, что подарить Водолею.

Что любят Водолеи

Представители этого небесного знака являются поклонниками оригинальности, креатива и новаторства. В связи с этим, многие классические варианты могут прийтись не ко двору, если не будут дополнены чем-то индивидуальным и необычным.

Водолеи ценят ум, юмор и откровенность, что дает определенную свободу в подборе подарка. Теперь рассмотрим, как подобрать лучший подарок для Водолея на конкретных примерах.

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Что подарить водолею женщине

Выбирая подарок для своей подруги, возлюбленной или родственницы лучше всего ориентироваться на ее интересы и вкус. При подборе подарков стоит обратить внимание на:

веганскую косметику;

экологичные товары, которые подлежат в дальнейшей переработке;

картины, статуэтки и декор для дома;

ювелирные украшения или бижутерию со знаком Водолея;

наборы для создания картин.

Также можно добавить какую-то безделушку, которая сделает подарок для женщины Водолея менее обезличенным, ведь каждому человеку нравится чувствовать себя особенным. Сертификат на урок рисования, гончарного искусства или расслабляющие процедуры такая девушка оценит по достоинству.

Что подарить водолею мужчине

Как и все представители мужского пола "воздушных" знаков, водолеи предпочитают практичные презенты. Изюминкой может стать красивая упаковка, в которую завернете подарок для водолея:

смарт-часы;

наушники;

набор из необычной мыши и клавиатуры;

умную лампу;

интересные книги.

Кроме того, можно приобрести сертификат на конную прогулку, картинг, симулятор истребителя или дегустацию блюд иностранной кухни. Не стоит недооценивать новые впечатления, как подарок для водолея мужчины.

Ранее УНИАН рассказывал, какие цветы подарить женщине по знаку Зодиака.

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