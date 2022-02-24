Рыбы - последний знак в зодиакальном круге, поэтому астрологи уверяют, что их нельзя недооценивать. Водные люди очень загадочны, понять их переменчивую личность сложно, они весьма скрытны, но незлобны - просто такая у них творческая натура.
УНИАН выяснил, что подарить Рыбам на день рождения так, чтобы они точно приятно удивились.
Что подарить мужчине-Рыбе
Представители этого знака Зодиака отличаются своей практичностью и непритязательностью. Они периодически следят за модой, но одеваются все равно скромно, романтичны, но на широкие жесты неспособны. Астрологи говорят, что Рыбы очень зависимы от чужого мнения и их нужно постоянно поддерживать и удивлять, иначе они решат, что вы их не любите.
Хорошим подарком для мужчины-Рыбы будет:
- увлекательная поездку или квест;
- аксессуары для автомобиля;
- оригинальные настольные или наручные часы;
- дорогой алкоголь;
- билеты на концерт или в театр.
Прежде всего нужно помнить, что мужчины-Рыбы больше ценят внимание, нежели вещь, поэтому, выбирая подарок, учитывайте это. Важно показать мужчине, что вы абсолютно точно принимаете его слабые стороны, но видите и сильные, поэтому готовы идти с ним рядом по жизни.
Что подарить Рыбе-женщине
Специалисты по эзотерике говорят, что девушка, рожденная под этим знаком, очень холодна и закрыта. Понять ее внутренний мир будет непросто - она мало кого подпускает близко к сердцу.
Тем не менее, женщина-Рыба очень сентиментальна, поэтому обрадуется, если вы подарите:
- антикварные книги или статуэтки;
- уникальное ювелирное изделие;
- камень-талисман;
- набор изысканной посуды и бокалов;
- ароматические свечи или лампы.
Чаще всего, девушки, которым покровительствует водная стихия, отличаются рассудительностью и спокойствием. Ужиться или сработаться с таким человеком проще простого, но важно следить за собой - Рыбы очень обидчивы.
Несомненное преимущество и мужчин, и женщин, рожденных под этим знаком, в том, что они превыше всего ценят памятные подарки. Именно поэтому для того, чтобы сделать им приятный сюрприз, не понадобится много денег или сил - достаточно быть искренними и дарить ту или иную вещь с любовью.