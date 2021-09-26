Три знака Зодиака больше других любят сплетни.

Звезды говорят, что три знака Зодиака среди женщин не умеют держать язык за зубами. Им только дай повод, чтобы посплетничать и их уже не остановить.

Водолей

На первом месте оказалась женщина-Водолей. Несмотря на то, что она та еще сплетница, она будет выбирать более интеллектуальные темы для разговоров. Кто чей любовник, кто что есть и у кого какие вещи она обсуждать не будет. Ей интересны политика, психология и дети. Кстати, о детях она может разговаривать бесконечно. Так что если вы встречаете на прогулке мамочку, которая все знает о детском питании и о фекалиях, знайте - она Водолей.

Козерог

Это очень завистливые женщины, которые хотят знать все в подробностях. И не потому, что им скучно, а потому, что так они могут вычислить ваши слабые места. Они не умеют держать язык за зубами, и в любой момент могут "проколоться". И да, они любят язвить, поэтому с ними стоит быть очень осторожными. Лучше лишний раз ничего с Козерогами не обсуждать.

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Телец

Эти дамы участвуют только в тех сплетнях, где поднимаются исключительно женские темы. Например, странные мужчины или уход за собой. При этом они никогда не будут первыми вас расспрашивать. Тельцы будут ждать, пока вы сами начнете рассказ.

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Автор: Диана Могилевич