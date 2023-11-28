Попробуйте догадаться, какой цвет подобрали Ракам и Львам.

В сети для каждого знака Зодиака подобрали свой "цвет силы". Читайте дальше, чтобы узнать, какой же цвет соответствует вашему знаку.

Овен - красный

Овен - первый знак Зодиака, а красный - первый цвет, который узнает младенец. Также красный - цвет Марса, правящей планеты Овна, и цвет крови, тогда как представители этого огненного знака отличаются от остальных особенно глубокой любовью к кровавому спорту.

Телец - зеленый

Как земной знак и управитель второго дома ценностей и материальных благ, Тельцы в равной степени открыты для того, чтобы валяться в траве или в куче денег.

Видео дня

Близнецы - серый

Близнецы не могут выбрать оттенок и, когда их об этом просят, склонны смешивать все цвета. Точно так же Близнецы не любят занимать твердую позицию по какому-либо вопросу, предпочитая существовать в серой зоне.

Рак - серебряный

Раком управляет Луна, а алхимический символ серебра - полумесяц. Кроме того, Рак является хранителем Зодиака, а серебро широко ценилось за свои лечебные свойства с древности: оно использовалось для лечения всех видов заболеваний.

Лев - золотой

Алхимический символ золота - солнце, планетарный управитель Льва. Кроме того, Львы предпочитают вести себя богато, какими бы бедными или моральными банкротами они ни были. Царственная осанка, личный блеск и щедрость - отличительные черты духа Льва, а золото - любимая валюта королей и цвет крови богов.

Дева - коричневый

Дева больше, чем любой другой знак, понимает целебные свойства земли и прекрасный потенциал, заложенный в богатой темной почве. Девы обладают практической мудростью, возникающей в результате ожидания подходящего момента для зарождения жизни.

Весы - синий

Весы полагаются на привлекательность, и никто не ненавидит синий цвет. Кроме того, это акцентный цвет на большинстве роскошных яхт, а Весы - амбициозные люди. Синий цвет описывается как "приносящий ощущение мира и спокойствия человеческому духу". В свои лучшие моменты Весы тоже могут приносить подобное ощущение.

Скорпион - черный

Скорпионы не боятся темноты. Этот знак управляет восьмым домом секса, смерти и трансформации, моментами, когда все вещи и все цвета растворяются в черном, прежде чем принять новую форму.

Стрелец - желтый

Желтый - цвет рассвета и неустанного оптимизма, а Стрелец – наиболее оптимистический знак Зодиака. Стрелец управляет девятым домом философии, и лучшие представители этого знака живут, нацеливаясь на просветление.

Козерог - фиолетовый

Фиолетовый - редкий оттенок в мире природы. В древности краситель, используемый для придания данного цвета, был необычным и дорогим, и, по совпадению, Козероги воспринимают себя именно так. Также Козероги любят иерархию, а право носить пурпурное в течение многих лет было связано со статусом и контролировалось законодательством.

Водолей - белый

Белый - это не цвет, а его отсутствие. Водолей - знак революции и инноваций, а белый цвет соответствует чистому листу и безграничному потенциалу всего, что еще предстоит.

Рыбы - оранжевый

Рыбы предпочитают свой собственный мир, планета Нептун наполняет их творческим вдохновением. Как пишет поэт и искусствовед Келли Гровьер: "Везде, где оранжевый цвет определяет температуру произведения искусства, мы знаем, что попали в опасную зону между видимой вселенной и таинственным неизвестным, которое мы неуверенно ощущаем".

Вас также могут заинтересовать новости: