Попробуйте угадать, какой хоррор лучше всего расскажет о Стрельцах и Львах.

В сети для каждого знака Зодиака подобрали свой фильм ужасов. Читайте дальше, чтобы узнать, какой же хоррор соответствует вашему знаку.

Овен - "Суспирия"

Будучи первым знаком зодиака, Овны просто не согласятся на второе место. И фильм "Суспирия" сочетает в себе конкурентный и одинаково беспощадный мир профессионального танца и ведьм. В фильме щедро использованы экстатический танец и обнаженная похоть, две отличительные черты духа Овна.

Телец - "Солнцестояние"

Главная героиня имеет много общего с людьми знака Тельца. Ужасающее насилие, земные удовольствия, секс, солнечный свет, пиршества, наряды, псилоцибин, цветочные короны абсолютно созвучны Тельцу.

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Близнецы - "Крик"

Близнецы управляют общением, а рожденные под знаменем Близнецов любопытны, любознательны и очень разговорчивы. По сути, "Крик" - это слэшер, в котором телефон используется как угрожающий персонаж, а антагонист в маске получает удовольствие от звонков и от нападения на своих жертв.

Рак - "Дракула"

Рак, управляемый могущественной и капризной Луной, является самым ностальгическим знаком Зодиака. А Дракула в исполнении Гэри Олдмана - древний кровожадный аристократ в цилиндре, он также является обреченным романтиком, и его обещание Мине в исполнении Вайноны Райдер: "Я пересек океаны времени, чтобы найти тебя", считается самым сильным раковым чувством в любом фильме за всю историю.

Лев - "Это"

Лев управляет пятым домом игры, романтики и внутреннего ребенка. Лео любит сцену, а Пеннивайз - непревзойденный шоумен со склонностью к драматургии.

Дева - "Сияние"

Дева управляет шестым домом служения и не боятся пустынных мест или тяжелой работы. Встречайте семью Торренсов, которая берет на себя небрежную обязанность присматривать за отдаленным отелем в разгар зимы.

Весы - "Прочь"

В своем высшем проявлении Весы стремятся поставить под сомнение проблемы и сбалансировать масштабы восприятия посредством социальной критики. Неоклассический фильм "Прочь" сочетает в себе все это и даже больше.

Скорпион - "Хэллоуин"

Хэллоуин празднуется в сезон Скорпиона, знака, который управляет восьмым домом секса, смерти и возрождения. В классическом фильме показан безжалостный убийца в маске, которого практически невозможно остановить. И это упорство очень соответствует Скорпионам.

Стрелец - "Изгнанные дьяволом"

Этот фильм сочетает в себе мрачную комедию и классический хоррор. Ни один другой знак так не любит дешевый смех больше, чем Стрелец.

Козерог - "Ведьма"

В старших арканах Таро Козерог представлен Дьяволом, и сатана принимает форму козла в этой истории о безумии, неурожае и детоубийстве в Новой Англии 17 века.

Водолей - "28 дней спустя"

Водолей управляет одиннадцатым домом общества, а водоносцы склонны к эксцентричности и активности. По сути, зомби-вирус, который заражает человеческое население в "28 дней спустя", невольно выпущен на волю группой действующих из лучших побуждений борцов за права животных.

Рыбы - "Кошмар на улице Вязов"

Рыбы управляют двенадцатым домом сновидений и подсознанием, что делает "Кошмар на улице Вязов", классику 80-х, заставившую целое поколение бояться заснуть, удачным выбором для них.

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