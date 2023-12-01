В сети для каждого знака Зодиака подобрали свой фильм ужасов. Читайте дальше, чтобы узнать, какой же хоррор соответствует вашему знаку.
Овен - "Суспирия"
Будучи первым знаком зодиака, Овны просто не согласятся на второе место. И фильм "Суспирия" сочетает в себе конкурентный и одинаково беспощадный мир профессионального танца и ведьм. В фильме щедро использованы экстатический танец и обнаженная похоть, две отличительные черты духа Овна.
Телец - "Солнцестояние"
Главная героиня имеет много общего с людьми знака Тельца. Ужасающее насилие, земные удовольствия, секс, солнечный свет, пиршества, наряды, псилоцибин, цветочные короны абсолютно созвучны Тельцу.
Близнецы - "Крик"
Близнецы управляют общением, а рожденные под знаменем Близнецов любопытны, любознательны и очень разговорчивы. По сути, "Крик" - это слэшер, в котором телефон используется как угрожающий персонаж, а антагонист в маске получает удовольствие от звонков и от нападения на своих жертв.
Рак - "Дракула"
Рак, управляемый могущественной и капризной Луной, является самым ностальгическим знаком Зодиака. А Дракула в исполнении Гэри Олдмана - древний кровожадный аристократ в цилиндре, он также является обреченным романтиком, и его обещание Мине в исполнении Вайноны Райдер: "Я пересек океаны времени, чтобы найти тебя", считается самым сильным раковым чувством в любом фильме за всю историю.
Лев - "Это"
Лев управляет пятым домом игры, романтики и внутреннего ребенка. Лео любит сцену, а Пеннивайз - непревзойденный шоумен со склонностью к драматургии.
Дева - "Сияние"
Дева управляет шестым домом служения и не боятся пустынных мест или тяжелой работы. Встречайте семью Торренсов, которая берет на себя небрежную обязанность присматривать за отдаленным отелем в разгар зимы.
Весы - "Прочь"
В своем высшем проявлении Весы стремятся поставить под сомнение проблемы и сбалансировать масштабы восприятия посредством социальной критики. Неоклассический фильм "Прочь" сочетает в себе все это и даже больше.
Скорпион - "Хэллоуин"
Хэллоуин празднуется в сезон Скорпиона, знака, который управляет восьмым домом секса, смерти и возрождения. В классическом фильме показан безжалостный убийца в маске, которого практически невозможно остановить. И это упорство очень соответствует Скорпионам.
Стрелец - "Изгнанные дьяволом"
Этот фильм сочетает в себе мрачную комедию и классический хоррор. Ни один другой знак так не любит дешевый смех больше, чем Стрелец.
Козерог - "Ведьма"
В старших арканах Таро Козерог представлен Дьяволом, и сатана принимает форму козла в этой истории о безумии, неурожае и детоубийстве в Новой Англии 17 века.
Водолей - "28 дней спустя"
Водолей управляет одиннадцатым домом общества, а водоносцы склонны к эксцентричности и активности. По сути, зомби-вирус, который заражает человеческое население в "28 дней спустя", невольно выпущен на волю группой действующих из лучших побуждений борцов за права животных.
Рыбы - "Кошмар на улице Вязов"
Рыбы управляют двенадцатым домом сновидений и подсознанием, что делает "Кошмар на улице Вязов", классику 80-х, заставившую целое поколение бояться заснуть, удачным выбором для них.