Карты Таро сулят Тельцам глобальную перезагрузку.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа. В понедельник Близнецы искупаются в море удачи, а Скорпионы могут "тонуть" в собственной грусти. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет успех, им крупно повезет в личной жизни. Вы будете очаровывать всех, кто окажется рядом с вами. Не упустите эту возможность, добивайтесь своего!

Телец

Карты Таро сулят Тельцам глобальную перезагрузку. Вы сможете многое переосмыслить, однако не все выводы вам понравятся. Готовьтесь к тому, что розовые очки разобьются.

Видео дня

Близнецы

В понедельник Близнецы искупаются в море удачи, вас ждет невероятное везение. Вы сможете свернуть любые горы, важно лишь начать действовать. Именно в этот день вы справитесь с любыми сложностями.

Рак

Раков поставят перед непростым выбором. Расставьте приоритеты правильно, не забывая о балансе между отдыхом и работой. Если же кто-то попытается навязать вам свое мнение, смело его отвергайте.

Лев

Карты Таро советуют Львам экономить деньги. Откажитесь от жизни на широкую ногу, иначе в скором времени у вас начнутся серьезные проблемы с финансами. В понедельник появится немало соблазнов, игнорируйте их.

Дева

В понедельник Девы рискуют сильно поссориться с людьми, которых вы считали своими друзьями. Сохраняйте спокойствие и не говорите то, о чем потом можете пожалеть. Постарайтесь урегулировать конфликт мирным путем.

Весы

Карты Таро сулят Весам встречу с бывшими. Вам придется говорить с человеком, который когда-то причинил вам боль. Не стоит снова впускать его в свою жизнь.

Скорпион

Скорпионы рискуют серьезно огорчиться. Вам придется испытать неприятные эмоции из-за событий, которые ворвутся в вашу жизнь. Постарайтесь не убиваться горем, все скоро наладится.

Стрелец

Стрельцам не стоит рисковать и проверять свою удачу. Дело в том, что в понедельник вам точно не стоит ждать чудес. День будет спокойным, но только если вы заляжете на дно.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам расслабиться и найти повод для радости. Счастье где-то рядом, "призовите" его позитивными мыслями. А весь негатив стоит оставить в прошлом.

Водолей

Водолеям стоит заняться обустройством своего гнездышка. Сделайте уборку, обновите мебель или задумайтесь о ремонте. Вам срочно нужно улучшить пространство вокруг себя.

Рыбы

Рыбам стоит "забить" на все и всех. Карты Таро советуют вам отдохнуть и набраться сил. Отключите телефон и смело игнорируйте все попытки вас потревожить.

Вас также могут заинтересовать новости: