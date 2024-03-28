Пятница обещает быть спокойной.

Эзотерики составили прогноз на 29 марта по картам Таро. Что в этот день ждет все знаки Зодиака и какие события будут происходить в их жизни - читайте в материале.

Овен

В вашей жизни могут активизироваться недоброжелатели, которые захотят вставить вам палки в колеса. Они будут убеждать вас в том, что ваши цели - ерунда. Не ведитесь у них на поводу.

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Телец

Тельцам стоит уделить внимание своему здоровью. Перейдите на правильное питание, потому что несблансированный рацион может повлиять на обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Близнецы

У вас может возникнуть конфликт с близким человеком. Старайтесь контролировать негативные эмоции и порыв злости, чтобы не наломать дров и не усугубить ситуацию.

Рак

Отложите на потом несрочные дела. Лучше уделите время своим близким, которые нуждаются в вас. Так вы сможете еще больше сблизиться и провести день в приятной атмосфере.

Лев

Ставьте перед собой большие цели. Учитесь самостоятельно их достигать. Конечно, это хорошо, когда есть на кого положиться, но вы должны уметь и сами справляться со всеми задачами.

Дева

В этот день кому-то может понадобиться ваш совет. Не отказывайте человеку, если можете ему помочь. Возможно, в будущем и вам придется обратиться к нему за помошью.

Весы

В вашей личной жизни наступает не самый благоприятный период. Звезды говорят, что вы можете вступить в конфликт со своей второй половинкой, который может усугубиться до разрыва отношений.

Скорпион

В этот день вы почувствуете себя настоящими счастливчиками. Вам все будет удаваться с легкостью, поэтому не переживайте. Добивайтесь своих целей и даже не думайте, что на вашем пути могут возникнуть какие-то проблемы.

Стрелец

Стрельцам стоит держать свои планы в секрете. Только так вы сможете добиться успеха. Если будете рассказывать о них все подряд, то рискуете сами себе все испортить, потому что зависть - разрушительное чувство.

Козерог

Одинокие Козероги в этот день могут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу. А вот семейные Козероги могут наладить отношения с партнером, если они дали трещину.

Водолей

Вы можете получить интересное предложение, от которого вам сложно будет отказаться. Долго не думайте, потому что можете упустить свой шанс на большое будущее.

Рыбы

Рыбы могут ощущать усталость. Если у вас все валится из рук, то уделите время отдыху. Перегрузка только негативно отразиться на вашем физическом и эмоциональном состоянии.

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